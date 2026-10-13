Violencia intrafamiliar en Cartagena y Simití dejan dos presuntos responsables asegurados

Por petición de la Fiscalía General de la Nación jueces de control de garantías en Bolívar impusieron medidas de aseguramiento en centros carcelarios a dos hombres que, en procesos distintos, habrían incurrido en violencia intrafamiliar en el municipio de Simití y en Cartagena.

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En uno de los casos la víctima fue una menor de 9 años quien la madrugada del pasado 27 de septiembre fue agredida físicamente, presuntamente por su padrastro en el barrio San Pablito de Simití.

Según la investigación, el hombre de 37 años habría ingresado sigilosamente a la residencia de su antigua pareja sentimental, para supuestamente agredirla. La niña se encontraba al lado de su madre por lo que el supuesto agresor la habría lanzado violentamente al piso.

El procesado fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional. De otra parte, en Cartagena, fue judicializado un hombre de 34 años señalado de someter a su expareja de 27 años a un ciclo permanente de violencia.

La más reciente agresión ocurrió el pasado 31 de agosto en el barrio La Sevillana donde el procesado, presuntamente ingresó alicorado al lugar de trabajo de la víctima. Allí, se cree, la amenazó de muerte si no se marchaba con él y le lanzó objetos contundentes.

Aunque la mujer intentó huir fue alcanzada por el ahora procesado para maltratarla, siendo auxiliada por vecinos del sector. Fiscales de la Seccional Bolívar les imputaron a los investigados el delito de violencia intrafamiliar agravada, cargo que ninguno aceptó.