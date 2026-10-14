Puerto Bahía dona ambulancia para atención en salud de 22 mil beneficiados en Pasacaballos

Puerto Bahía y la Alcaldía de Cartagena hicieron la entrega de una nueva ambulancia medicalizada para Pasacaballos, una donación que amplía las capacidades disponibles en el territorio para responder ante situaciones de salud que requieren atención y movilización especializada de pacientes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La unidad queda integrada a la red pública de salud bajo la administración y operación de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, garantizando que esta nueva capacidad permanezca vinculada a la institución responsable de prestar el servicio. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Cartagena y el sello social de Colectivo Traso.

Se trata de una ambulancia de Transporte Asistencial Medicalizado (TAM), dotada con equipos biomédicos para monitoreo, soporte respiratorio, desfibrilación, suministro de oxígeno y administración de medicamentos, entre otros elementos especializados. Esta configuración permite brindar soporte clínico al paciente durante su movilización cuando su condición requiere un nivel de atención superior al de un traslado básico.

Pasacaballos hace parte de la zona rural de Cartagena y cuenta con una población cercana a los 20 mil habitantes. En este contexto, fortalecer la capacidad de respuesta ante una situación de salud cobra especial relevancia: cuando la condición de un paciente requiere servicios de mayor complejidad, puede ser necesaria su remisión hacia centros hospitalarios del perímetro urbano.

Por ende, la nueva ambulancia beneficiará aproximadamente a 22.000 personas, entre ellas 10.205 habitantes de Pasacaballos y cerca de 12.000 residentes de los corregimientos y comunidades aledañas, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias médicas en esta zona del Distrito.

Contar con una unidad medicalizada permite afrontar esos recorridos con mejores condiciones asistenciales, favoreciendo la oportunidad en la atención y la protección de la vida. La necesidad de disponer de transporte para remisiones a instituciones de mayor complejidad ha sido reconocida previamente por la propia red pública de salud.

Para Orlando Cabrales, CEO de Frontera Infrastructurey Presidente de la Junta Directiva de Puerto Bahía, el valor de esta iniciativa está precisamente en que la inversión se convierte en una solución que queda incorporada al territorio y a su institucionalidad.

“Cuando una inversión social se convierte en una capacidad que queda instalada y respaldada por la institucionalidad, su impacto trasciende el momento de la entrega. Eso es lo que buscamos con esta ambulancia: que Pasacaballos cuente con una herramienta real para cuidar la vida y que el esfuerzo conjunto entre distintos actores pueda permanecer en el tiempo. Así entendemos nuestro propósito de Conectar Comunidades, Mover Energía: generando valor desde nuestra presencia en el territorio y contribuyendo a mejores condiciones para las personas”, expuso Cabrales.

La iniciativa refleja también una apuesta por el fortalecimiento de la institucionalidad y la articulación entre sectores. Puerto Bahía realiza la donación; la ESE Hospital Local Cartagena de Indias asume su administración y operación; la Alcaldía Mayor de Cartagena respalda su incorporación a las acciones de fortalecimiento de la atención en salud.

“Pasacaballos, tal y como se lo hemos manifestado a esta comunidad con toda la presencia de nuestro Gobierno distrital, es un querido corregimiento que no podía seguir siendo víctima del abandono al que fue sometido durante tantos años. Por eso, sumado a esta gran acción de la mano con el sector privado, a través de Puerto Bahía, que hoy hace posible la entrega de esta ambulancia medicalizada, también sus más de 20.000 habitantes contarán con el hospital moderno que se merecen”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Y añadió: “Somos el Gobierno de las primeras veces, de las soluciones y, lejos de acciones aisladas, tenemos las credenciales que así lo demuestran: los modernos hospitales de Nelson Mandela y El Pozón, que pasaron de ser elefantes blancos a epicentros de dignidad para la prestación en servicios de la salud, al igual que el centro hospitalario de Canapote. Nuestras zonas rurales también son prioridad y hoy, una vez más, así lo estamos ratificando desde Pasacaballos”.

La entrega de esta ambulancia se enmarca, además, en un momento de transformación de la atención en salud de Pasacaballos. El Distrito avanza en el proyecto para la construcción de un nuevo hospital, cuya licitación está prevista para iniciar el 15 de octubre y que ampliará la infraestructura y los servicios disponibles para la población.

La nueva unidad se incorpora desde ahora a las capacidades existentes y tendrá vocación permanente en el territorio. Una vez entre en funcionamiento el nuevo hospital, la ambulancia continuará como una herramienta complementaria para la atención y el traslado de pacientes, sumándose a las capacidades de la nueva infraestructura hospitalaria.

Esta complementariedad entre la ambulancia y el futuro hospital ha sido contemplada por el Distrito desde la estructuración de las acciones para fortalecer la atención en salud de Pasacaballos.

“Esta ambulancia ayudará a salvar vidas al permitir que, ante una urgencia, las personas puedan ser trasladadas de manera adecuada y oportuna, en condiciones que protejan su salud y su integridad. Para nuestra comunidad es muy valioso el acompañamiento que Puerto Bahía ha brindado a lo largo de los años, tanto en momentos de emergencia como en acciones de prevención”, expresó Segismundo Acosta, coordinador del COMBAS de Pasacaballos.

Este trabajo refleja el valor de sumar capacidades alrededor de una prioridad común: poner la vida en el centro y contribuir a que las comunidades cuenten con soluciones cada vez más dignas para su cuidado y bienestar.

Esta iniciativa representa un esfuerzo articulado entre el sector público y la empresa privada, que unen capacidades para responder a una de las necesidades prioritarias de las comunidades: contar con servicios de salud más oportunos, accesibles y seguros.

El alcalde Dumek Turbay, en medio de la entrega junto a representantes de los aliados privados, concluyó: “Pasacaballos es una comunidad llena de gente trabajadora, echada para adelante y que le aporta tanto al desarrollo de Cartagena. No era justo el trato que recibieron en años anteriores, con calles en mal estado, sin un hospital, sin el colegio que merecen. Era inaudito que para acceder a una atención de urgencias tuvieran que esperar una ambulancia proveniente desde la ciudad”.

Por su parte, Sabrina Van-Leenden, directora de la ESE, indicó: “La salud no puede depender del lugar donde vivimos. Cada habitante de nuestros corregimientos merece tener acceso a una atención digna, oportuna y de calidad. Hoy damos un paso importante para proteger la vida de más de 22.000 personas, demostrando que cuando el sector público y la empresa privada trabajan unidos, logramos transformaciones reales para nuestras comunidades. Esta ambulancia representa tranquilidad para las familias de Pasacaballos y una oportunidad de responder mejor a las urgencias de la población”.

A su vez, Milena Ortiz Rico, presidenta de la Asociación de Usarios (Asodeus) del CAP de Pasacaballos, expresó: “Era un servicio que se necesitaba, ya que había momentos que se presentaban urgencias vitales y los pacientes no tenían en qué trasladarse hasta la ciudad de Cartagena. Les tocaba por sus propios medios y la verdad es que ha habido muchas pérdidas de vida por causa de no tener una ambulancia. Entonces, hoy les doy gracias a Puerto Bahía y al alcalde Dumek Turbay por este gran regalo que nos dan a la comunidad de Pasacaballos”.

Desde la ESE Hospital Local Cartagena de Indias se destaca la importancia de continuar consolidando alianzas estratégicas que permitan acercar los servicios de salud a las comunidades, especialmente a aquellas que históricamente han enfrentado mayores dificultades de acceso.

Esta entrega reafirma el compromiso de la administración distrital con el fortalecimiento de la salud pública, la equidad territorial y el bienestar de las comunidades, así como la importancia de la responsabilidad social empresarial en la construcción de una Cartagena con mayores oportunidades para todos.

La ESE Hospital Local Cartagena de Indias continúa trabajando para transformar la salud de los cartageneros, acercando servicios, fortaleciendo capacidades y poniendo la vida de las personas en el centro de cada acción.

La incorporación de este vehículo medicalizado constituye un avance significativo en la atención prehospitalaria, al facilitar el traslado asistencial de pacientes que requieren atención especializada y contribuir a reducir las barreras de acceso a los servicios de salud.