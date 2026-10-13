Menos lesionados y más muertos por accidente de tránsito en 2026: Cartagena Cómo Vamos.

En Cartagena, la movilidad muestra cambios que merecen ser analizados: durante el primer semestre de 2026 disminuyeron las lesiones y aumentaron las muertes; mientras que entre 2024 y 2025 crecieron los comparendos y bajó la demanda de Transcaribe.

Disminuyen los lesionados y aumentan las muertes

De acuerdo con las cifras de Medicina Legal, entre enero y junio de 2026 se registraron 266 personas lesionadas en eventos de transporte en Cartagena, frente a 362 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 27%. Los meses más críticos han sido marzo en 2025, con 72 casos y febrero en 2026, con 61 casos.

Entre las principales causas registradas destacan las conductas de riesgo en las vías, como lo son desobedecer las señales de tránsito (57 casos) y el exceso de velocidad (54 casos).

El comportamiento de las muertes fue diferente. Durante los primeros seis meses de 2026 se registraron 109 muertes, frente a 80 en el mismo periodo de 2025, es decir, 29 casos más.

El aumento se concentra en el grupo de personas entre 18 y 28 años, que pasaron de 19 durante el primer semestre de 2025 a 38 en el mismo periodo de 2026.

Aumentan los comparendos y Transcaribe exige atención

De acuerdo con las cifras del DATT, los comparendos aumentaron un 33% en 2025 frente al 2024, al subir de 35.049 a 46.754 sanciones, siendo las motocicletas quienes sumaron el 64% del total.

Las infracciones más frecuentes estuvieron relacionadas con transitar por lugares o en horarios restringidos (22%), estacionar en sitios prohibidos (16%) y no realizar la revisión técnico-mecánica (14%). Por otra parte, los comparendos por exceso de velocidad registraron un descenso frente al año anterior, pasando de 73 en 2024 a 14 en 2025.

En cuanto al transporte público, de acuerdo con los datos de Transcaribe, se mantuvo la operación de 24 rutas, sin embargo, la velocidad de su servicio pasó de 14,2 km/h en 2024 a 13,3 km/h en 2025.

Además, el número de pasajeros pasó de 30,6 millones en 2024 a 28,6 millones en 2025, una disminución del 6%. En conjunto, los cuatro indicadores permiten observar distintas dimensiones de la movilidad en Cartagena.

Las cifras de muertes y lesiones muestran cambios en la seguridad de quienes se desplazan por la ciudad, los comparendos permiten observar el comportamiento de los infractores y retos en el comportamiento ciudadano, mientras que los datos de Transcaribe muestran los cambios en las preferencias de los usuarios.

Estrategias sobre la movilidad en Cartagena deben sumar acciones para el control a la conducta en las vías, mejorar en el funcionamiento del sistema masivo y corresponsabilidad ciudadana.