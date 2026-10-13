Fiscalía respondió que sí ha escuchado dos veces a Angie Rodríguez y verifica posibles delitos

Imagen de referencia | Fiscalía General de la Nación: Foto suministrada / Angie Rodríguez: Colprensa.

La Fiscalía General de la Nación respondió a las declaraciones que entregó en exclusiva a Caracol Radio la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y exgerente del Fondo Adaptación, Angie Liset Rodríguez.

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Además, señaló que la Dirección Especializada contra la Corrupción avanza en una indagación.

“Como parte de los actos investigativos, la Fiscalía ha escuchado en dos oportunidades a la exfuncionaria y adelanta labores de verificación para identificar conductas que puedan constituirse en delito y, de ser el caso, proceder a la judicialización de los presuntos responsables”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

Fuentes del ente acusador informaron que Rodríguez no ha entregado ningún elemento material probatorio que respalde sus denuncias. Pese a ello, durante los meses de agosto y septiembre, la Fiscalía expidió al menos 17 órdenes de policía judicial para verificar la información que ella entregó.

Eva Ferrer

La Fiscalía General de la Nación citó por tercera vez a Eva Ferrer para que rinda declaración en el marco de la indagación que se abrió contra Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro.

La diligencia, que será presencial, fue programada para este miércoles a las 9:00 de la mañana en las instalaciones del búnker de la Fiscalía.

Esta indagación se relaciona con los audios revelados el primero de agosto, en los que la española mencionaba presuntos hechos irregulares en el Gobierno pasado.

No obstante, Ferrer no ha acudido a las dos citaciones anteriores.

La primera diligencia fue programada para el 19 de agosto y posteriormente se aplazó para el 27 del mismo mes, pero no asistió.

Luego, la diligencia se programó para el 29 de septiembre, pero la exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro tampoco compareció.

La indagación se adelanta en medio de la polémica por las declaraciones relacionadas con presuntos hechos de tráfico de armas, tráfico de drogas y el supuesto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Comunicado de la Fiscalía. Foto: Fiscalía. Ampliar Comunicado de la Fiscalía. Foto: Fiscalía. Cerrar

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