El Artista Cartagenero Cristian Flórez convierte el “Hablao’ Coleto” en un fenómeno digital

El cantautor cartagenero y productor audiovisual Cristian Flórez presenta oficialmente “Hablao’ Coleto”, una canción que ha comenzado a convertirse en un fenómeno en las plataformas digitales gracias a su picardía, sus expresiones populares y una propuesta musical que conecta con la identidad de Cartagena, Barranquilla y el Caribe colombiano.

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Escrita, compuesta y producida musicalmente por el propio artista, la canción nace de las expresiones cotidianas, el lenguaje de los barrios y las distintas formas de interpretar el término “coleto”. Inspirada también en la conversación cultural que surgió alrededor de “Compa Coleto”, de Aria Vega, la propuesta de Cristian busca aportar una nueva perspectiva desde un sonido underground, callejero y auténtico, sin intención de generar rivalidades, sino de ampliar la conversación sobre la identidad caribeña.

La acogida del público ya se refleja en las cifras: “Hablao’ Coleto” supera las 500.000 reproducciones en Instagram, acumula más de 61.000 reproducciones en YouTube y los videos relacionados con la canción en TikTok suman cerca de un millón de reproducciones. La respuesta ha despertado comentarios de seguidores que imaginan el tema sonando en las Fiestas de Noviembre de Cartagena y en los Carnavales, abriendo una conversación sobre la importancia de dar espacio a nuevas voces y propuestas musicales en las celebraciones tradicionales del Caribe.

La apuesta también se extiende al terreno audiovisual. El videoclip fue dirigido y editado por Cristian Flórez, con la grabación de su esposa, Andrea Arboleda, y de su amigo y fotógrafo José Jiménez. El escenario elegido fue el emblemático Mercado de Bazurto, en Cartagena, un espacio lleno de colores, personajes, movimiento e historias que representa la esencia popular de la ciudad y refuerza el vínculo entre la canción y sus raíces culturales.

Cristian comenzó a escribir y componer canciones a los 17 años. Después de una pausa para concentrarse en la realización y producción de videos musicales, retomó su camino artístico en 2019, con una visión creativa más amplia y experiencia dentro de la industria. Hoy, con “Hablao’ Coleto”, busca demostrar que desde Cartagena pueden surgir propuestas independientes con identidad propia y capacidad de conectar con nuevas audiencias.

“Quiero que esta canción se escuche en las calles, en los barrios, en las fiestas y en los escenarios donde los cartageneros y barranquilleros celebran su identidad”, es el propósito que acompaña esta nueva etapa del artista, quien invita al público a seguir compartiendo el tema, creando contenido en redes sociales y apoyando el talento local.

Con este lanzamiento oficial, Cristian Flórez espera que “Hablao’ Coleto” trascienda el entorno digital y llegue a las grandes celebraciones del Caribe colombiano. Para el cantautor, este fenómeno representa mucho más que reproducciones: es la oportunidad de demostrar que una canción inspirada en la cotidianidad de su gente puede convertirse en parte de una celebración colectiva.