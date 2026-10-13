Accidente en Turbaco causó graves lesiones a motociclista.

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias de un accidente de tránsito ocurrido el martes 13 de octubre en la Troncal de Occidente, a la altura de Turbaco, Bolívar, donde un motociclista sufrió lesiones de consideración tras verse involucrado en un choque con un camión.

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La emergencia se presentó durante la mañana, cuando las condiciones del tiempo estaban marcadas por una llovizna. El punto del siniestro fue un retorno cercano al conjunto residencial Terrazas de Cucumán, donde, según los primeros reportes, se produjo la colisión entre ambos vehículos.

La escena causó alarma entre quienes se encontraban en el sector. Tras el impacto, la motocicleta y su conductor quedaron debajo del automotor de carga, lo que hizo necesaria la intervención de organismos de emergencia para atender la situación.

Unidades del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Turbaco participaron en la extracción del herido. Versiones conocidas en el lugar señalan que posteriormente habría sido trasladado a una institución médica; sin embargo, hasta ahora no se dispone de información oficial sobre su evolución.

Por su parte, el conductor del camión rojo, identificado con las placas UAJ 969 y registrado en San Juan Nepomuceno, no sufrió lesiones.