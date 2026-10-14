GiBlack, Rafa Pérez, Charlie Cardona y Jader Tremendo este viernes en preludio de Blas de Lezo

Tras el histórico Preludio de El Pozón, que por primera vez en sus más más de 50 años como barrio acogió la popular celebración de la Localidad 2, este viernes 16 de octubre la invitación es a disfrutar del Preludio de la Localidad 3 de las Fiestas de Independencia: ¡La Fiesta que nos Une!

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En Blas de Lezo, mi barrio querido, el llamado es uno solo: a celebrar juntos nuestra cultura, nuestras raíces y todo lo que nos une como cartageneros, como lo ha dispuesto el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), con una nómina de artistas para todos los gustos.

Prepárate para cantar y bailar con: Son Caribe, GiBlack, Rafa Pérez, Charlie Cardona y Jader Tremendo, en una jornada para disfrutar en familia y con amigos.

La cita será en el Campo de Sóftbol de Blas de Lezo, este próximo viernes, desde la 5:00 de la tarde, luego del gran desfile.