Segunda muerte por presunta sobredosis tras el festival EDC en Medellín: murió reconocido oncólogo

Medellín, Antioquia

Un reconocido médico británico de 51 años murió el lunes festivo 12 de octubre, después de presentar complicaciones médicas durante el festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), realizado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en Medellín. Se trata de Ajay Bhatnagar, oncólogo y radioterapeuta que residía en Estados Unidos.

Según los reportes preliminares, el médico se encontraba en el evento el domingo 11 de octubre cuando comenzó a presentar problemas de salud, presuntamente relacionados con el consumo de sustancias. Sus allegados lo trasladaron a un centro asistencial, donde inicialmente lograron estabilizarlo. Sin embargo, su condición se complicó y falleció alrededor de las 5:00 p. m. del lunes festivo.

De acuerdo con la información conocida, una de las hipótesis apunta a un posible consumo de altas dosis de anfetaminas y licor durante el festival. No obstante, la causa exacta de la muerte deberá ser establecida por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

Es la segunda muerte reportada tras el EDC en Medellín

El fallecimiento de Bhatnagar se conoce después de la muerte de Ismael Gerardo Méndez Huertas, un ciudadano costarricense de 27 años que también presentó una emergencia médica durante la primera jornada del festival.

El joven fue encontrado inconsciente y con dificultades para respirar la noche del sábado 10 de octubre, en inmediaciones de los baños de uno de los escenarios del evento. Fue trasladado en una ambulancia al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció durante la madrugada del domingo.

Los reportes iniciales señalaron una posible intoxicación o sobredosis como hipótesis, pero las circunstancias del fallecimiento también están bajo investigación.

Tras conocerse la muerte del costarricense, su padre, Javier Méndez, rechazó que se le calificara como una persona adicta y pidió esclarecer lo ocurrido. Familiares y allegados también cuestionaron los controles para impedir el ingreso y consumo de sustancias dentro del festival.