Riesgo ambiental en Guarne: Vertimientos sin tratar Amenazan las fuentes hídricas del municipio

Guarne, Antioquia

Las actividades agroindustriales en la vereda El Salado tienen en alerta ambiental al municipio de Guarne. Una inspección técnica a la planta de procesamiento de aguacate OLEOLAB COLOMBIA S.A.S., adelantada por las constantes quejas de habitantes del sector, dejó al descubierto vertimientos de efluentes industriales sin tratar directamente sobre el sistema de drenaje vial y la quebrada La Mosca, afectando una de las cuencas hídricas clave de la zona.

A la contaminación del agua se suma el almacenamiento de residuos orgánicos a la intemperie, una práctica que genera riesgos de filtración de lixiviados al suelo, emisión de malos olores y proliferación de vectores. Además, la autoridad ambiental confirmó que la empresa operaba sin registrar permisos de vertimientos ni concesión de aguas en las bases de datos oficiales.

Inspección municipal y requerimientos de CORNARE

Ante la denuncia ciudadana, la Alcaldía de Guarne, en articulación con la Corporación Autónoma Regional CORNARE, desplegó visitas de control para evaluar el impacto en el territorio. Aunque el predio cuenta con infraestructura de tratamiento primario y secundario, la firma no presentó la caracterización fisicoquímica que acredite la calidad del agua descargada ni la destinación de los lodos generados.

En respuesta a los hallazgos, CORNARE ordenó la suspensión inmediata de las descargas hacia la red de aguas lluvias y la quebrada. Asimismo, exigió el traslado de los residuos orgánicos a espacios cubiertos con pisos duros y solicitó los certificados de disposición final de los desechos acumulados en el proceso industrial.

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Acciones administrativas y advertencia de cierre

De manera paralela, la Secretaría de Productividad y Medio Ambiente, junto a la Secretaría de Planeación y la Inspección Primera de Policía, adelantan la revisión de los trámites sanitarios, ambientales y de uso del suelo del establecimiento para determinar su legalidad operativa.

La Administración Municipal advirtió que mantendrá un seguimiento estricto al cumplimiento de las medidas impuestas. De persistir las anomalías ambientales o el incumplimiento de la normativa, se iniciarán los procesos sancionatorios correspondientes, los cuales contemplan la suspensión de actividades de la empresa.