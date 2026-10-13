Emergencias por las lluvias dejan 13 municipios afectados en Antioquia

Antioquia

Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana provocaron emergencias en al menos 13 municipios de Antioquia, principalmente en las subregiones de Urabá, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, dejando a más de 600 familias resultaron afectadas por las precipitaciones.

El DAGRAN explicó que las lluvias ocasionaron diferentes afectaciones que son atendidas por las autoridades municipales y departamentales.

“Para nosotros apoyar esos municipios que están en la ola invernal, en la temporada que se nos empezó desde febrero de este año, y mejorar esas condiciones viales. Estamos mejorando esto con maquinaria amarilla, volquetas, motoniveladoras, retroexcavadoras, pajaritas, y los municipios están aportando material en algunos de ellos para mejorar esas condiciones”, indicó Jaime Ramírez, director encargado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia.

Advierten sobre nuevos riesgos por las lluvias

El Dagran advirtió que las precipitaciones podrían continuar en Antioquia y alertó sobre los riesgos derivados de la intensidad de las lluvias, que pueden concentrarse en periodos cortos y descargar grandes cantidades de agua en poco tiempo.

Esta situación aumenta la posibilidad de inundaciones, movimientos en masa y daños en la infraestructura vial, especialmente en sectores donde los sistemas de drenaje no tienen capacidad suficiente para evacuar rápidamente los volúmenes de agua.

Ante este panorama, las autoridades mantienen la atención de las emergencias y el monitoreo de las condiciones de riesgo en los municipios afectados, mientras persiste la posibilidad de nuevas precipitaciones.