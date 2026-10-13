Más de 750 mil pasajeros pasaron por las terminales de Medellín en la semana de receso

Medellín

Un total de 759.600 viajeros y 60.000 vehículos se movilizaron por las terminales Norte y Sur de Medellín durante la reciente semana de receso escolar. El flujo constante de pasajeros, registrado entre el 2 y el 12 de octubre, consolidó esta temporada como una de las de mayor movimiento del año en la capital antioqueña.

En el balance global de viajes, 436.000 personas salieron de la ciudad hacia diversos destinos continentales y regionales, mientras que 323.600 pasajeros ingresaron a Medellín. El movimiento de usuarios comenzó a intensificarse desde el primer fin de semana, manteniendo un volumen operativo elevado de manera continua en ambas sedes de transporte.

Pico de usuarios y operativos de seguridad integral

El punto más alto de afluencia se alcanzó el 10 de octubre, jornada en la que más de 85.700 usuarios transitaron por las instalaciones en un solo día. La alta demanda exigió la activación de protocolos de contingencia y logística para garantizar un tránsito continuo tanto en la Terminal Norte como en la Terminal Sur.

Para atender la contingencia, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) coordinado con la Policía Nacional, la Secretaría de Movilidad y el Área Metropolitana. A través de esta alianza institucional, se ejecutaron estrictos operativos de vigilancia para prevenir el transporte informal y asegurar la protección de menores de edad.

Control ambiental y balance positivo en las terminales

Las autoridades desplegaron acciones especiales contra el tráfico ilegal de flora y fauna, además de combatir el pregoneo no autorizado dentro de las instalaciones. La presencia constante de los organismos de control permitió mitigar riesgos ambientales y mantener el orden operativo durante los 10 días de la temporada.

El trabajo articulado con las empresas transportadoras garantizó una operación segura, ordenada y legal para todos los usuarios. Gracias al despliegue preventivo, miles de familias completaron sus recorridos sin contratiempos significativos, dejando un balance altamente favorable para la infraestructura de Terminales Medellín.