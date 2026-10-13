La XVII Media Maratón Internacional de La Ceja reunió a 1.688 atletas de Colombia y el mundo

Medellín, Antioquia

El deporte y la actividad física fueron protagonistas en la realización de la XVII Media Maratón Internacional, que reunió a 1.688 atletas inscritos de Colombia y otros países. El evento, organizado por el Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte (Incerde), contó con la participación de deportistas de siete países y aficionados que se sumaron a los recorridos.

Para esta edición, la organización diseñó un recorrido exigente y convocó a destacados atletas de élite, con el propósito de elevar el nivel competitivo de la prueba y ofrecer una experiencia deportiva de alto nivel a los participantes.

Los corredores se distribuyeron en tres distancias: 6 kilómetros, 11,5 kilómetros y 21 kilómetros. Las diferentes modalidades permitieron la participación de atletas con distintos niveles de preparación, mientras numerosos aficionados también se unieron a la jornada sin inscripción formal.

Una carrera que apuesta por el nivel competitivo

Al término de la competencia, el gerente del Incerde, Luis Adrián Chica Ríos, destacó el desarrollo de la jornada y reconoció que, aunque no se alcanzó una participación histórica, la apuesta de esta edición estuvo centrada en fortalecer el nivel deportivo.

“Le hemos cumplido una vez más al atletismo cejeño, una carrera transparente y en la que somos conscientes que no se logró una participación histórica, pero sí la hicimos muy competitiva, por eso fue tan emocionante para quienes se dieron el lujo de vivirla”, expresó el funcionario.

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La carrera entregó una bolsa de premios superior a los 90 millones de pesos, un incentivo que acompañó la presencia de deportistas de alto rendimiento y el desarrollo de una competencia que convocó a corredores locales, nacionales e internacionales.

Incerde proyecta una nueva edición

Tras finalizar la jornada, el Incerde anunció que ya trabaja con la mirada puesta en la próxima edición de la Media Maratón Internacional de La Ceja. La entidad también manifestó su disposición para recibir a las personas interesadas en conocer los detalles de la organización y el desarrollo del evento en sus instalaciones, con el propósito de brindar información sobre la realización de la competencia.

Con esta nueva edición, La Ceja reafirma su apuesta por el deporte, la recreación y la actividad física, en una jornada que reunió a cientos de corredores y aficionados alrededor del atletismo y que mantiene a la maratón entre los eventos deportivos representativos del municipio.