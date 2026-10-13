Incautan cargamento de marihuana en aeropuerto El Dorado

Envueltos con papel vinipel en dos cajas, fueron hallados 42 paquetes que en su interior contenían al menos 31 kilos de marihuana lista para la venta; el envío fue hallado en una de las bodegas del Aeropuerto Internacional El Dorado.

“Esta actividad se desarrolló al interior de las bodegas de envíos nacionales del Aeropuerto Internacional El Dorado, donde gracias al escáner, nuestros uniformados detectaron dos cajas con inconsistencias que en su interior tenían 42 paquetes vinipelados que por su apariencia correspondían a marihuana” aseguró el Mayor Jonathan Quintero, Comandante de la estación de policía de la terminal aérea.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, el cargamento provenía de la ciudad de Cali y tenía como destino Cartagena, lo que pone en evidencia una nueva ruta del narcotráfico, que las autoridades ya investigan.

Durante lo corrido del 2026 las autoridades han logrado la incautación de más de 5,9 toneladas de marihuana en la capital del país.