Más de 40.000 habitantes de El Recodo denuncian afectaciones por el paso de volquetas

Colombia

Más de 40.000 habitantes del barrio El Recodo, en la localidad de Fontibón, denuncian las afectaciones que genera el tránsito constante de volquetas y vehículos de carga pesada por sus vías residenciales. Entre las principales preocupaciones están el deterioro de la malla vial, el polvo, el ruido, las vibraciones en las viviendas y los riesgos para peatones y conductores.

La situación estaría relacionada con proyectos de adecuación de suelos en Mosquera, Cundinamarca, uno de los cuales contempla la disposición de más de 2,3 millones de metros cúbicos de escombros.

La comunidad ha realizado manifestaciones para exigir soluciones. En mayo de 2024 bloqueó la calle 13 y, en julio de 2025, volvió a protestar por la contaminación y las afectaciones que, según los residentes, estaría causando el polvo en la salud de niños y adultos mayores.

Por su parte, el concejal Andrés Onzaga ha promovido mesas de trabajo con entidades distritales, la CAR de Cundinamarca y la Alcaldía de Mosquera. Sin embargo, los habitantes consideran insuficientes las medidas implementadas, como el lavado de las llantas de las volquetas, y piden controles permanentes.

“Después de casi ocho años, El Recodo necesita pasar de las reuniones a las soluciones. No se trata de estar en contra de una actividad económica ni de desconocer las autorizaciones existentes. Se trata de garantizar que cualquier actividad que se desarrolle tenga controles efectivos y que los impactos no terminen siendo asumidos durante años por una comunidad residencial”, señaló Onzaga.

La discusión también involucra la protección ambiental, teniendo en cuenta que El Recodo hace parte de las experiencias de Ecobarrios y tiene relación con el Humedal Meandro del Say.

La comunidad espera que las autoridades establezcan compromisos concretos para proteger la infraestructura vial, garantizar la seguridad y reducir las afectaciones que enfrenta el sector.