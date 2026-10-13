Hombre murió y su compañera sentimental resultó herida en el barrio Ternera: hay un capturado

Un informe de la Policía Metropolitana reporta que en el barrio Ternera, sector Rincón Guapo, el lunes 12 de octubre de 2026, sobre las 9:10 de la noche, las unidades de atención policial capturaron en flagrancia a Luis Gabriel Moreno Torres, de 23 años, como presunto responsable del homicidio de Jhon Héctor Cabarcas Ávila, de 24. El capturado registra anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales y hurto.

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La persona fallecida también tiene anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado, tráfico de estupefacientes, homicidio y amenazas. Igualmente se conoció que, presuntamente, estaría involucrado en los hechos ocurridos el 9 de mayo de 2026, donde un hombre perdió la vida, cuando golpeaba a un supuesto atracador en Parque Heredia.

De acuerdo con la información recopilada en el lugar de los hechos, Jhon Héctor se encontraba en compañía de su compañera sentimental y de otras personas, cuando fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte e hiriendo a su compañera en uno de sus brazos.

El CTI de la Fiscalía fue el encargado de realizar la inspección técnica al lugar de los hechos.