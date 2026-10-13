En Bolívar reportan 18 capturas durante semana de receso escolar

Mientras cientos de familias disfrutaban de la semana de receso escolar, la Policía Nacional no bajó la guardia. En las calles, barrios y corredores viales del departamento de Bolívar, los uniformados intensificaron los controles para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes. El resultado de estas acciones fue la captura de 18 personas por diferentes delitos, en medio de una ofensiva contra la criminalidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las acciones operativas y preventivas se desarrollaron en los municipios de Magangué, María La Baja, El Carmen de Bolívar, Mahates, Villanueva y San Juan Nepomuceno, donde unidades de las diferentes especialidades de la Policía Nacional adelantaron procedimientos de vigilancia, control y verificación de antecedentes, fortaleciendo la presencia institucional durante esta temporada de descanso.

De acuerdo con el balance entregado por el Departamento de Policía Bolívar, las 18 capturas estuvieron relacionadas con delitos como receptación, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, falsedad personal, hurto, injurias por vías de hecho, lesiones personales, actos sexuales con menor de 14 años, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno, fuga de presos y feminicidio en grado de tentativa.

Durante los procedimientos también fueron incautadas dos armas de fuego, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes. De igual manera, la actividad policial permitió recuperar dos motocicletas y un vehículo, como parte de las acciones encaminadas a combatir los delitos contra el patrimonio económico y devolver la tranquilidad a las comunidades.

En materia de convivencia y seguridad ciudadana, los uniformados impusieron 35 comparendos por comportamientos contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fortaleciendo las medidas preventivas durante una temporada caracterizada por la movilidad de familias y el desarrollo de actividades recreativas.

Pero la seguridad durante el receso escolar no se limitó a capturas y controles. A través de los grupos de Protección a la Infancia y Adolescencia y de Policía Comunitaria, la institución desarrolló actividades de prevención dirigidas a niños, niñas y adolescentes, promoviendo el autocuidado, el respeto, la sana convivencia y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre.

Estas jornadas también estuvieron orientadas a prevenir situaciones de violencia, abuso y otros riesgos que puedan afectar sus derechos, fortaleciendo los lazos de confianza entre la comunidad y la Policía Nacional.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de combinar las acciones operativas con estrategias de prevención y acercamiento comunitario.

“Durante esta semana de receso escolar nuestros policías estuvieron desplegados en los diferentes municipios, no solamente enfrentando la delincuencia, sino también acompañando a las familias y desarrollando actividades de prevención con nuestros niños, niñas y adolescentes. Las 18 capturas son resultado del trabajo operativo, pero también es fundamental seguir construyendo entornos seguros y fortalecer la confianza de la ciudadanía en su Policía Nacional”, expresó el oficial.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró que, aunque terminó la semana de receso escolar, el compromiso con la seguridad de los bolivarenses continúa. La institución invitó a padres de familia, docentes y ciudadanos a mantenerse atentos a los entornos de los menores de edad, denunciar oportunamente cualquier situación que vulnere sus derechos y trabajar de manera articulada con las autoridades. Porque detrás de cada captura hay una comunidad que espera tranquilidad, pero detrás de cada niño protegido hay una esperanza de construir un Bolívar más seguro.