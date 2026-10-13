El ITM reaparece por tercer año consecutivo entre las mejores instituciones universitarias del mundo

Medellín

La Institución Universitaria ITM (Instituto Tecnológico Metropolitano) ingresó por tercer año consecutivo al World University Rankings de Times Higher Education (THE). Esta medición internacional analizó en su edición más reciente el desempeño de 2.297 instituciones de educación superior procedentes de 118 países y territorios.

En el panorama nacional, un total de 24 universidades colombianas, tanto públicas como privadas, cumplieron los criterios de elegibilidad. La evaluación midió 17 indicadores de rendimiento distribuidos en áreas de docencia, investigación, calidad investigativa, transferencia industrial y perspectiva internacional.

Desempeño exclusivo en el sector de instituciones universitarias

Dentro del conjunto de planteles colombianos seleccionados, el ITM figuró como la única institución universitaria del país dentro del escalafón global. La inclusión en este grupo de clasificación se sustentó en datos sobre publicaciones indexadas en Scopus y encuestas internacionales.

La metodología del escalafón midió resultados en generación de conocimiento, procesos de innovación tecnológica y alcance formativo. Los indicadores reflejaron el nivel de producción científica y la vinculación con el sector productivo logrados por la comunidad académica.

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Impacto institucional y consolidación académica

El resultado ubica a la entidad adscrita al municipio de Medellín dentro de los estándares de calidad académica internacional. Las mediciones respaldan la labor investigativa de la institución y su capacidad de transferencia tecnológica a la comunidad.

Con la publicación de este reporte, la institución reafirma su posición en los listados globales de educación superior, ratificando sus niveles de competitividad investigativa a escala nacional y continental.