Cebolla, tomate y brócoli sin químicos: Medellín impulsa la producción de alimentos sanos desde casa

Medellín

El programa Huertas para el Autoconsumo, liderado por la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, ha brindado acompañamiento técnico a 1.258 huertas en todas las comunas y corregimientos. De este total, 1.108 corresponden a huertas familiares y 150 a iniciativas institucionales.

La iniciativa busca dotar a la comunidad de conocimientos prácticos para la producción de alimentos desde el hogar. Entre los aprendizajes impartidos destacan la preparación del suelo, el uso de semillas criollas y nativas, el manejo integral de plagas y la elaboración de abonos orgánicos.

Asistencia técnica y talleres de capacitación

Durante los últimos dos años, el proyecto ha realizado 2.000 talleres explicativos y más de 5.900 visitas de asistencia técnica. Actualmente, un total de 286 unidades productivas reciben seguimiento constante adaptado a las condiciones particulares de sus cultivos.

El subsecretario técnico de Inclusión Social, Simón Tabares Montoya, señaló que el objetivo central es optimizar los procesos de cultivo y promover el aprovechamiento de recursos. Las actividades abarcan desde el proceso de siembra hasta las fases de cosecha y poscosecha.

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Impacto en la seguridad alimentaria y la economía familiar

Testimonios de beneficiarios, como la lideresa comunitaria Gloria Ladino, destacan que la producción local de alimentos como tomate, cebolla, cilantro y brócoli fomenta el consumo libre de insumos químicos y representa un ahorro en el presupuesto del hogar.

El proyecto se integra a la Alianza Medellín Cero Hambre, una estrategia interinstitucional enfocada en reforzar la seguridad alimentaria y nutricional de la ciudad, facilitando el acceso a una alimentación adecuada para las familias participantes.