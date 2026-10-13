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13 oct 2026 Actualizado 12:26

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CAR pone la lupa sobre emisiones de buses intermunicipales en cinco municipios de la Sabana

El programa interviene inicialmente flotas y dinámicas operativas de transporte público en Chía, Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá.

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Para la protección del medio ambiente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca activó un programa técnico de acompañamiento y certificación con empresas de transporte público de pasajeros en Chía, Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, municipios que concentran el mayor flujo vehicular intermunicipal sobre la Autopista Norte y la Calle 13.

El proyecto comprende tres estrategias ambientales: Movilidad Organizacional, Estrategia de Autogestión Ambiental y Etiquetado Ambiental Vehicular que buscan abordar la movilidad empresarial desde diferentes perspectivas, generando una intervención integral que permita a las empresas conocer, gestionar y mejorar sus dinámicas de movilidad, promoviendo prácticas más sostenibles y eficientes.

“Estas estrategias permiten abordar la movilidad de una empresa de manera integral en la que hacen parte los colaboradores y sus desplazamientos, la gestión de la flota que fortalece las prácticas de gestión y autogestión ambiental relacionadas con la movilidad de la organización y finalmente los vehículos y el desempeño ambiental que cumplen, pues la finalidad de autogestión permite reconocer y visibilizar las características ambientales de los vehículos vinculados a la operación”, dijo Alfred Ballesteros, director de la CAR.

Al momento se ha realizado el trabajo de sensibilización con 11 empresas y 4 ya hacen parte del programa con una flota vehicular que comprende un poco más de 500 buses y colectivos. La participación de las empresas de transporte es voluntaria y pueden obtener el “Sello Organizacional de la CAR” un distintivo que reconoce los vehículos con mejores desempeños ambientales e identifica oportunidades para fortalecer progresivamente las condiciones ambientales de aquellos vehículos que requieren mejoras.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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