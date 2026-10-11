Gran Fondo Nairo Fest 2026: Cartagena despide a Nairo Quintana con deporte y cultura

El Gran Fondo Nairo Fest 2026 llegó a su última jornada en Cartagena, después de tres días de actividades deportivas que acompañaron la despedida de Nairo Quintana del ciclismo profesional. El encuentro también contó con un concierto de cierre en el Parque Centenario.

Freddy Marimón Blanco, cartagenero y campeón mundial de surf adaptado, compartió su historia en el deporte. Nació con una discapacidad congénita que afectó sus piernas y su brazo izquierdo y desde niño practicó natación y skate. En 2016 conoció el surf gracias a Andrés Porras, fundador de la Federación Colombiana de Surf, quien lo invitó a probar esta disciplina. Dos años después consiguió su primera medalla mundial y en 2024 volvió a coronarse campeón, esta vez compitiendo acostado.

También conversamos con Christian Orozco, de la fundación Corre Cris Corre, quien participó en la modalidad de medio fondo, con un recorrido de aproximadamente 106 kilómetros. El deportista ocupó el puesto 14 en su categoría y destacó las condiciones de las vías, los paisajes y el recibimiento de las comunidades. Entre los lugares que más le llamaron la atención durante su visita mencionó el malecón de Cartagena.

Luis Quintana, padre de Nairo Quintana, recordó los primeros años de su hijo, cuando utilizaba la bicicleta para ir al colegio, y cómo la familia comenzó a reconocer su talento deportivo. También habló del significado que tuvo la victoria en el Tour de l’Avenir de 2010, uno de los triunfos que más recuerda, y de la preocupación que vivieron durante las caídas y los accidentes del ciclista a lo largo de su carrera.

La cantante Mayo Junco habló sobre su interés por la música ancestral del Caribe y el trabajo de investigación que realizó para conocer sus orígenes familiares y acercarse al legado de las cantadoras. La artista destacó el papel de las mujeres en estas expresiones musicales y contó que trabaja en canciones propias inspiradas en sus experiencias y en las tradiciones de la región.

Por su parte, los integrantes de Bazurto All Stars compartieron detalles de sus 17 años de trayectoria y de las presentaciones que han realizado en más de 14 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, España y Suiza. La agrupación, que combina la champeta con otras influencias musicales, habló sobre la importancia de conservar las raíces del género y abrir espacios para nuevos artistas.

Paola Oviedo, cofundadora de Alquímico, explicó cómo el bar incorpora ingredientes colombianos, como el biche del Pacífico y el lulo, en sus preparaciones. Entre sus cócteles se encuentran Petronio, Selva Martini e Inquisición. Oviedo también destacó el trabajo con comunidades productoras y artesanas, entre ellas Asocoman, en los Montes de María.

Finalmente, Anita Basilio, cocinera de La Cocina de Pepina, habló sobre su experiencia en la preparación de platos tradicionales del Caribe colombiano. Entre las recetas que destacó están el mote de queso y la posta cartagenera, elaboraciones en las que considera fundamental respetar los ingredientes y las técnicas de la cocina regional.