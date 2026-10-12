La Unión Europea aprueba su mayor paquete de sanciones contra Rusia con 1.569 nuevos señalados

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron este lunes el mayor paquete de sanciones selectivas impuesto hasta ahora contra Rusia, esto incluye a cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas a su complejo militar-industrial.

Según informó el Consejo de la UE, las medidas responden a la intensificación de loma ofensiva contra Ucrania, especialmente a los recientes ataques dirigidos a infraestructuras civiles.

El paquete contempla sanciones contra 1.569 personas y entidades: 826 empresas y 743 directores generales de esas compañías, poro lo tanto, el listado de sancionados por la guerra en Ucrania asciende a cerca de 4.600.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, señaló que más de la mitad de las sanciones afectan a la cadena de producción de los misiles balísticos utilizados por Rusia contra civiles ucranianos. Además, afirmó que: ”Los ataques contra puentes, barcos de transporte de cereales y centros científicos demuestran que Moscú no está buscando la paz, por lo que insistió en la necesidad de aumentar la presión sobre el Kremlin”.