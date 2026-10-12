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12 oct 2026 Actualizado 13:36

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Internacional

La Unión Europea aprueba su mayor paquete de sanciones contra Rusia con 1.569 nuevos señalados

Las medidas responden a la intensificación de loma ofensiva contra Ucrania, especialmente a los recientes ataques dirigidos a infraestructuras civiles.

Bandera de la Unión Europea, bandera de Rusia. Foto: Getty Images

Bandera de la Unión Europea, bandera de Rusia. Foto: Getty Images

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Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron este lunes el mayor paquete de sanciones selectivas impuesto hasta ahora contra Rusia, esto incluye a cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas a su complejo militar-industrial.

Según informó el Consejo de la UE, las medidas responden a la intensificación de loma ofensiva contra Ucrania, especialmente a los recientes ataques dirigidos a infraestructuras civiles.

El paquete contempla sanciones contra 1.569 personas y entidades: 826 empresas y 743 directores generales de esas compañías, poro lo tanto, el listado de sancionados por la guerra en Ucrania asciende a cerca de 4.600.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, señaló que más de la mitad de las sanciones afectan a la cadena de producción de los misiles balísticos utilizados por Rusia contra civiles ucranianos. Además, afirmó que: ”Los ataques contra puentes, barcos de transporte de cereales y centros científicos demuestran que Moscú no está buscando la paz, por lo que insistió en la necesidad de aumentar la presión sobre el Kremlin”.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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