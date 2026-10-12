Rusia aceptaría tregua de un día para celebrar elecciones presidenciales en Ucrania

Rusia estaría dispuesta a suspender los ataques contra Ucrania únicamente el día en que se celebren las elecciones presidenciales. El anuncio se realiza después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, solicitara una tregua de 60 días para organizar los comicios.

“Si Kiev realmente quiere organizar elecciones, el presidente ruso estará dispuesto a dar la orden de no atacar a Ucrania el día de las elecciones, precisamente el día de las elecciones”, afirmó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Sin embargo, recordó la postura de Vladímir Putin, quien ha insistido en que “Moscú no busca una tregua temporal, sino una paz duradera”.

Así mismo, el Kremlin cuestionó la solicitud de Zelenski y aseguró que el mandatario ucraniano no merece una pausa. También afirmó que: “Rusia no volverá a confiar en garantías y promesas que, según su postura, podrían no cumplirse”.

Lavrov afirma que Kiev busca aprovechar una tregua para recuperar fuerzas y recibir nuevo armamento de sus aliados europeos con el fin de continuar la guerra.