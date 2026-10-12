Colombiano de 44 años habría asesinado a sus hijos y luego se habría quitado la vida en California

Un hombre de 44 años, de origen colombiano, habría asesinado a sus dos hijos, una adolescente de 14 años y un niño de 7, y posteriormente se habría quitado la vida en una vivienda en California, Estados Unidos.

El caso se conoció tras una llamado a las autoridades del condado de Mendocino alrededor de las 10:20 de la mañana, por dos menores que necesitaban asistencia médica. Según el reporte oficial, las personas que se encontraban en la vivienda trasladaron a los niños en un vehículo para encontrarse con los equipos de emergencia, cerca de la Oficina de Educación del condado.

Minutos después los menores no respondían y no tenían pulso, a pesar de que los paramédicos practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y otros procedimientos para intentar salvarles la vida, no lograron reanimarlos.

Los agentes se desplazaron hasta la vivienda, ubicada en la cuadra 6300 de Old River Road, donde encontraron muerto al padre de los menores. El capitán Quincy Cromer, de la Oficina del Sheriff, señaló que las primeras evidencias apuntan a que el hombre habría causado la muerte de sus dos hijos y luego se habría quitado la vida.

El caso continúa bajo investigación, por lo tanto, las autoridades siguen recopilando pruebas para esclarecer la muerte de las tres personas.