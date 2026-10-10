Huila y Gobierno Nacional acuerdan medidas ambientales y de protección del agua

Neiva

Acelerar las compensaciones a los afectados por la hidroeléctrica El Quimbo, reactivar la mesa técnica del embalse de Betania y fortalecer las acciones para proteger los bosques y las fuentes hídricas fueron algunos de los compromisos planteados durante la mesa de trabajo con el Gobierno Nacional, realizados este viernes en Neiva.

Uno de los puntos prioritarios fue la reactivación de la Mesa Técnica Nacional Intersectorial para la Sostenibilidad Ambiental y Productiva de Betania, ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción piscícola. La propuesta busca articular decisiones entre los sectores ambiental, energético y productivo para evitar afectaciones a esta actividad económica.

También se pidió avanzar en las compensaciones pendientes a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, incluido el retraso en la vía perimetral entre El Agrado y Paicol. En materia ambiental, el Gobierno Nacional anunció cambios para impulsar la inversión privada en la conservación de bosques mediante bonos de carbono y planteó revisar la compra de tierras en el Huila que estarían ubicadas en zonas protegidas o no aptas para actividades productivas.

Otro de los temas fue la protección de los ecosistemas estratégicos, ante la deforestación que afecta sectores como la cordillera de Los Picachos. Además, se destacó la inversión superior a los 50.000 millones de pesos en plantas de tratamiento de aguas residuales para seis municipios del departamento, mientras Neiva insistió en la necesidad de articular recursos para construir su propia PTAR y reducir la contaminación del río Magdalena.