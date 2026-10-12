Gobierno Nacional priorizará construcción de subestación de Policía en Zuluaga, Garzón

Neiva

La construcción de la subestación de Policía en el corregimiento de Zuluaga, en Garzón, será priorizada por el Gobierno Nacional, según anunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, al término del consejo extraordinario de seguridad realizado en Neiva. La iniciativa busca reforzar la presencia institucional en una zona estratégica para el turismo y la economía del centro del Huila.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Garzón, Elkin Lloreda, explicó que el proyecto tiene un avance cercano al 99 % y solo está pendiente de la viabilidad de la Policía Nacional. Una vez se obtenga este aval, la administración municipal espera radicar nuevamente la iniciativa ante el Ministerio del Interior para gestionar los recursos necesarios para su construcción.

La solicitud cobra relevancia ante el aumento de las extorsiones que afectan a comerciantes, cafeteros, piscicultores e incluso funcionarios públicos. Según Lloreda, las citaciones se realizan principalmente a través de WhatsApp, mediante panfletos intimidatorios y mensajes amenazantes que generan temor entre las víctimas. Las autoridades atribuyen los panfletos conocidos durante 2026 a la disidencia de Iván Díaz.

“En Garzón se va a priorizar y es una decisión la estación de Policía de Zuluaga, que es absolutamente fundamental también para promover el turismo”, afirmó el ministro Rodrigo Lara Restrepo. Durante el consejo de seguridad también se anunciaron medidas relacionadas con sistemas antidrones y la revisión del sistema de mallado para fortalecer la seguridad en el departamento.