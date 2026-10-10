Alcalde de Puerto Leguízamo pide al presidente dejar un legado en memoria de los 69 héroes

Neiva

Durante la inauguración del monumento Los Héroes, en homenaje a los 69 integrantes de la Fuerza Pública que murieron en el accidente aéreo del pasado 23 de marzo, el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos Morales, hizo un llamado al presidente de la República para impulsar obras que beneficien al municipio y mantengan viva su memoria.

La propuesta del mandatario local consiste en respaldar la remodelación y puesta en funcionamiento del Estadio Municipal, un proyecto radicado ante el Ministerio del Deporte y que, según la información entregada, se encuentra en fase 3. La iniciativa también contempla una galería permanente con las fotografías de los 69 fallecidos.

“Señor Presidente, trabajemos y hagamos historia juntos”, expresó Bustos Morales, quien invitó al Gobierno Nacional a convertir el homenaje en una obra de impacto deportivo y social para las futuras generaciones. Durante su intervención, también reconoció la valentía de los habitantes que participaron en las labores de rescate tras la tragedia.

El alcalde cerró su intervención con un mensaje dirigido al jefe de Estado: “Usted dice: ‘Firme por la Patria’. Y desde esta tierra le digo: ¡Firmes por Puerto Leguízamo! ¡Honor y gloria a nuestros 69 héroes! ¡Memoria para siempre!”. El llamado busca que el recuerdo de las víctimas trascienda el monumento y se traduzca en nuevas oportunidades para la comunidad.