Bus de servicio público fue incinerado en el occidente del Huila

Neiva

Un bus de Coomotor fue incinerado en el sector Los Tronquitos, en el kilómetro 6 de la vía La Plata-Neiva, en el occidente del Huila. Según información preliminar, los responsables se movilizaban en motocicletas y habrían interceptado el automotor en el cruce hacia el corregimiento de San Andrés.

El mayor Héctor Silva, comandante del Distrito 6 de Policía de La Plata, confirmó que los pasajeros fueron obligados a descender antes de que el vehículo fuera incinerado.

Tras el ataque, la Policía coordinó acciones con el Ejército Nacional, el Cuerpo de Bomberos de La Plata y el CTI para adelantar los actos urgentes y esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades desplegaron capacidades para identificar y ubicar a los responsables, e hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en la investigación, con garantía de absoluta reserva.