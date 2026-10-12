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12 oct 2026 Actualizado 04:51

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Bus de servicio público fue incinerado en el occidente del Huila

Hombres armados interceptaron el vehículo en la vía La Plata-Neiva y obligaron a descender a los pasajeros antes de prenderle fuego.

Bus de servicio público fue incinerado en el occidente del Huila. Foto Relacionada

Bus de servicio público fue incinerado en el occidente del Huila. Foto Relacionada

Bus de servicio público fue incinerado en el occidente del Huila. Foto Relacionada

Valentina Gasca

Neiva
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Un bus de Coomotor fue incinerado en el sector Los Tronquitos, en el kilómetro 6 de la vía La Plata-Neiva, en el occidente del Huila. Según información preliminar, los responsables se movilizaban en motocicletas y habrían interceptado el automotor en el cruce hacia el corregimiento de San Andrés.

El mayor Héctor Silva, comandante del Distrito 6 de Policía de La Plata, confirmó que los pasajeros fueron obligados a descender antes de que el vehículo fuera incinerado.

Tras el ataque, la Policía coordinó acciones con el Ejército Nacional, el Cuerpo de Bomberos de La Plata y el CTI para adelantar los actos urgentes y esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades desplegaron capacidades para identificar y ubicar a los responsables, e hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en la investigación, con garantía de absoluta reserva.

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