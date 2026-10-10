Neiva Fest Reto Innova entregará hasta $5 millones a soluciones con inteligencia artificial

Neiva

Tras la participación de emprendimientos locales en Neiva Fest 2026, llega Neiva Fest Reto Innova, una iniciativa que busca identificar soluciones basadas en inteligencia artificial para responder a necesidades del municipio. El concurso entregará hasta $5 millones en premios a las propuestas seleccionadas.

La convocatoria está dirigida a quienes tengan ideas innovadoras que puedan generar aportes en áreas como el desarrollo económico, social o ambiental de la capital huilense. La apuesta es aprovechar la tecnología para convertir proyectos e iniciativas en soluciones que beneficien a la comunidad.

Jorge Andrés Gechem explicó que la iniciativa surgió tras identificar, durante Neiva Fest 2026, el interés de emprendedores locales por la tecnología y la inteligencia artificial. Según indicó, el propósito es impulsar el emprendimiento y la innovación, pero también ponerlos al servicio de las necesidades de la ciudad.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 15 de octubre a las 5:00 de la tarde. La iniciativa se desarrolla en articulación con el sector privado y busca vincular el talento local con propuestas que contribuyan a resolver desafíos de Neiva. Los detalles de participación deben consultarse en los canales oficiales de la convocatoria.