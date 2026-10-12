Trump abre la puerta a retirar los aranceles del 12,5 % a productos colombianos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abre la posibilidad de retirar los aranceles del 12,5% que su Gobierno impone a determinados productos colombianos. Al ser consultado por los medios de comunicación frente a la Casa Blanca sobre una eventual eliminación, respondió: “Puede que lo haga”.

El estadounidense destacó la buena relación que mantiene con el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella. “Es amigo mío y ha sido un gran simpatizante mío. Por eso ganó las elecciones presidenciales de este año. Yo lo respaldé y ganó”, afirmó Trump.

Los aranceles estadounidenses afectan a sectores de la economía colombiana como las flores, las confecciones, el calzado y los alimentos procesados. Una eventual eliminación de estas tarifas podría aliviar las condiciones de acceso de estos productos al mercado estadounidense, aunque Trump no anunció una decisión definitiva ni precisó cuándo podría tomarla.