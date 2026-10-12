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12 oct 2026 Actualizado 23:34

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Trump abre la puerta a retirar los aranceles del 12,5 % a productos colombianos

El estadounidense destacó la buena relación que mantiene con el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella.

WASHINGTON DC, UNITED STATES - APRIL 6: The United States President Donald Trump holds a Press Conference in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House on April 6, 2026, in Washington DC, United States. (Photo by Celal Gunes/Anadolu via Getty Images)

WASHINGTON DC, UNITED STATES - APRIL 6: The United States President Donald Trump holds a Press Conference in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House on April 6, 2026, in Washington DC, United States. (Photo by Celal Gunes/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

WASHINGTON DC, UNITED STATES - APRIL 6: The United States President Donald Trump holds a Press Conference in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House on April 6, 2026, in Washington DC, United States. (Photo by Celal Gunes/Anadolu via Getty Images)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abre la posibilidad de retirar los aranceles del 12,5% que su Gobierno impone a determinados productos colombianos. Al ser consultado por los medios de comunicación frente a la Casa Blanca sobre una eventual eliminación, respondió: “Puede que lo haga”.

El estadounidense destacó la buena relación que mantiene con el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella. “Es amigo mío y ha sido un gran simpatizante mío. Por eso ganó las elecciones presidenciales de este año. Yo lo respaldé y ganó”, afirmó Trump.

Los aranceles estadounidenses afectan a sectores de la economía colombiana como las flores, las confecciones, el calzado y los alimentos procesados. Una eventual eliminación de estas tarifas podría aliviar las condiciones de acceso de estos productos al mercado estadounidense, aunque Trump no anunció una decisión definitiva ni precisó cuándo podría tomarla.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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