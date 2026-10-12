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12 oct 2026 Actualizado 15:48

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Internacional

Huracán Simón se mantiene en categoría 3 frente a México y amenaza con fuertes lluvias

Las autoridades mantienen una zona de prevención por vientos de huracán desde Playa Pérula, en Jalisco, hasta El Roblito, en Nayari

A member of Mexico&#039;s National Guard stands on the Puerto Vallarta boardwalk as waves crash against the shoreline ahead of the potential impact of Hurricane Simon in Puerto Vallarta, Jalisco state, Mexico, on October 11, 2026. Hurricane Simon strengthened into a powerful Category 4 storm and was expected to make landfall or skirt the coast of west-central Mexico on October 11, 2026, according to the US National Hurricane Center. (Photo by ULISES RUIZ / AFP)

A member of Mexico's National Guard stands on the Puerto Vallarta boardwalk as waves crash against the shoreline ahead of the potential impact of Hurricane Simon in Puerto Vallarta, Jalisco state, Mexico, on October 11, 2026. Hurricane Simon strengthened into a powerful Category 4 storm and was expected to make landfall or skirt the coast of west-central Mexico on October 11, 2026, according to the US National Hurricane Center. (Photo by ULISES RUIZ / AFP) / ULISES RUIZ

A member of Mexico&#039;s National Guard stands on the Puerto Vallarta boardwalk as waves crash against the shoreline ahead of the potential impact of Hurricane Simon in Puerto Vallarta, Jalisco state, Mexico, on October 11, 2026. Hurricane Simon strengthened into a powerful Category 4 storm and was expected to make landfall or skirt the coast of west-central Mexico on October 11, 2026, according to the US National Hurricane Center. (Photo by ULISES RUIZ / AFP)
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El huracán Simón se mantiene en categoría 3 frente a las costas del Pacífico mexicano, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 km/h. Se registro una persona fallecida y daños materiales.

La víctima es un hombre de 71 años falleció “por el colapso de una barda en Chilpancingo en el estado de Guerrero”, confirmo la gobernadora de ese distrito.

El fenómeno amenaza con fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje elevado a los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el oeste de Jalisco, la costa y el oeste de Nayarit, así como en el sur de Sinaloa. También advirtió de rachas de viento de hasta 100 km/h en Jalisco y de 60 km/h en Nayarit y el sur de Sinaloa.

Además, se prevé oleaje de entre cuatro y cinco metros en las costas de Jalisco y de hasta 3,5 metros en Nayarit y el centro y sur de Sinaloa. Las autoridades mantienen una zona de prevención por vientos de huracán desde Playa Pérula, en Jalisco, hasta El Roblito, en Nayarit, incluidas las Islas Marías, y una zona de vigilancia hasta Bahía Tempehuaya, en Sinaloa.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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