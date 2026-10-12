Huracán Simón se mantiene en categoría 3 frente a México y amenaza con fuertes lluvias

El huracán Simón se mantiene en categoría 3 frente a las costas del Pacífico mexicano, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 km/h. Se registro una persona fallecida y daños materiales.

La víctima es un hombre de 71 años falleció “por el colapso de una barda en Chilpancingo en el estado de Guerrero”, confirmo la gobernadora de ese distrito.

El fenómeno amenaza con fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje elevado a los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el oeste de Jalisco, la costa y el oeste de Nayarit, así como en el sur de Sinaloa. También advirtió de rachas de viento de hasta 100 km/h en Jalisco y de 60 km/h en Nayarit y el sur de Sinaloa.

Además, se prevé oleaje de entre cuatro y cinco metros en las costas de Jalisco y de hasta 3,5 metros en Nayarit y el centro y sur de Sinaloa. Las autoridades mantienen una zona de prevención por vientos de huracán desde Playa Pérula, en Jalisco, hasta El Roblito, en Nayarit, incluidas las Islas Marías, y una zona de vigilancia hasta Bahía Tempehuaya, en Sinaloa.