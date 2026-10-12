Brasil autoriza visitas de Flávio Bolsonaro a su padre en plena recta final de la campaña electoral

La Corte Suprema de Brasil autorizó la reanudación de las visitas del candidato presidencial Flávio Bolsonaro a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria. La decisión se toma tras el vencimiento de la sanción de 90 días.

El magistrado Alexandre de Moraes, responsable del caso, señaló que la suspensión terminó sin nuevos incidentes. Así mismo, la Fiscalía también respaldó el restablecimiento de las visitas al considerar que no existen indicios de nuevos incumplimientos.

Sin embargo, se deberán cumplir los horarios y las medidas de seguridad establecidos previamente. La Corte mantiene la prohibición de utilizar estos encuentros con fines políticos o electorales, así como de divulgar mensajes o declaraciones, incluso a través de terceros y por cualquier medio.

El reencuentro se produce en la recta final de la campaña presidencial. Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, se enfrentará el próximo 25 de octubre al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones.