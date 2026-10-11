Tres viviendas destruidas dejó incendio en Cerros de Albornoz

Momentos de angustia vivieron varias familias en el sector La Roca de Cristo, en Cerros de Albornoz, en Cartagena, luego de que un incendio consumiera parte de sus viviendas durante la madrugada del domingo 11 de octubre.

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La emergencia se presentó alrededor de la 1:30 a. m. y alcanzó tres inmuebles levantados en madera, un material que facilitó la propagación de las llamas y agravó las consecuencias para quienes residían en el lugar.

La magnitud de los daños quedó en evidencia después de la intervención de los organismos de socorro. En medio de los restos de las construcciones quedaron muebles, enseres y otros elementos del hogar que no lograron salvarse del fuego.

Para atender la situación, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena envió dos máquinas extintoras y dos carrotanques. Los equipos trabajaron en el sitio hasta conseguir controlar la emergencia.

Pese a las pérdidas materiales, el balance entregado por los bomberos descartó personas heridas durante el incidente.