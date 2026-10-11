Policía de Bolívar lideró dispositivo de seguridad por Nairo Fest 2026

El amanecer llegó sobre las carreteras de Bolívar con el sonido de las bicicletas, el entusiasmo de los aficionados y la ilusión de miles de deportistas que encontraron en el Gran Fondo Nairo Fest 2026 una oportunidad para pedalear junto a las leyendas del ciclismo mundial. Entre el viento del Caribe y los paisajes de la región, la Policía Nacional se convirtió en una aliada de esta jornada deportiva.

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Desde tempranas horas, uniformados del Departamento de Policía Bolívar, especialmente de la Seccional de Tránsito y Transporte, fueron desplegados en diferentes corredores viales del norte y centro del departamento, con el propósito de garantizar la seguridad, prevenir siniestros viales y facilitar el desarrollo de este importante evento internacional.

La jornada deportiva cuenta con la participación del reconocido ciclista colombiano Nairo Quintana y del múltiple campeón británico Chris Froome, quienes despertaron la admiración de cientos de aficionados que salieron a las carreteras para observar de cerca a dos grandes figuras del ciclismo mundial.

El recorrido conecta a Cartagena con los municipios de Turbaco, Arjona, Mahates, Soplaviento, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima, territorios donde la Policía Nacional mantiene presencia preventiva y acompañamiento a los participantes, organizadores y espectadores.

Durante el desarrollo de la actividad, los uniformados adelantan labores de regulación del tránsito, orientación a conductores, control vehicular y acompañamiento a los pelotones, con especial atención en las intersecciones y puntos estratégicos de los corredores utilizados por los deportistas.

Asimismo, la institución hace un llamado a los conductores para que respeten las indicaciones de las autoridades, reduzcan la velocidad, mantengan una distancia prudente frente a los ciclistas y eviten maniobras peligrosas que puedan poner en riesgo la integridad de quienes participan en esta celebración deportiva.

El Gran Fondo Nairo Fest 2026, que se desarrolla del 9 al 11 de octubre, representa también una oportunidad para promover el turismo, dinamizar la economía regional y mostrar ante visitantes nacionales e internacionales la riqueza cultural, histórica y paisajística de los municipios bolivarenses.

Finalmente, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia del acompañamiento institucional a esta actividad deportiva: “Queremos que cada pedalazo sea una experiencia segura y que quienes hoy recorren nuestras carreteras se lleven el mejor recuerdo de Bolívar. Nuestros policías están desplegados para proteger la vida de los deportistas y de todos los ciudadanos, porque detrás de cada ciclista hay una familia que espera verlo regresar sano y salvo a casa”.