Señorita Valle fue elegida Rostro Belleza Infinita 2026

La representante del Valle del Cauca, Valentina Duque Estrada, fue elegida Rostro Belleza Infinita 2026, durante una nueva jornada del Concurso Nacional de Belleza, celebrada en Cartagena.

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El reconocimiento, creado por la doctora Anita Vergara, busca destacar la belleza natural de las mujeres colombianas, teniendo en cuenta aspectos como la autenticidad, la armonía y los rasgos propios de cada candidata, más allá del maquillaje y los estándares convencionales.

En esta edición participaron las 26 aspirantes al título de Señorita Colombia. El jurado evaluó sus características naturales mediante la observación durante la pasarela y fotografías previas de las participantes sin maquillaje.

La jornada contó con diseños del creador nariñense Álvaro Leyton, elaborados con telas de Primatela y accesorios de Kolibry. También tuvo presentaciones artísticas del Ballet de la Universidad Autónoma del Caribe, la escuela de baile Top Dance y el artista Akany.

Como parte de la premiación, Duque Estrada recibió seis millones de pesos en tratamientos con la doctora Anita Vergara.