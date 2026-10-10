Barranquilla atendió a más de 1.200 pasajeros afectados por emergencia aérea en Panamá

La Aeronáutica Civil de Colombia y la Alcaldía de Barranquilla coordinaron acciones para atender la emergencia aérea ocasionada por los movimientos sísmicos registrados en Panamá, que afectaron los servicios de navegación aérea en ese país. Como parte de la respuesta, el aeropuerto Ernesto Cortissoz recibió 16 vuelos que inicialmente tenían como destino Ciudad de Panamá.

Según el balance entregado por las autoridades, ocho de esas aeronaves retomaron sus trayectos hacia Panamá, mientras que los otros ocho vuelos fueron cancelados definitivamente. La contingencia también involucró a los aeropuertos de San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Cali, Rionegro y Montería, que funcionaron como terminales alternas para recibir el tráfico aéreo desviado.

Atención a más de 1.280 pasajeros

Ante la permanencia prolongada de más de 1.280 pasajeros en las instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz, la Aerocivil y la Alcaldía trabajaron conjuntamente con las aerolíneas Copa Airlines y Wingo para garantizar la atención de los viajeros, agilizar los trámites migratorios y facilitar el desembarque.

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De acuerdo con el comunicado oficial, durante la contingencia se suministraron agua, jugos y refrigerios a los pasajeros y las tripulaciones. Las autoridades reportaron el aprovisionamiento de más de 600 unidades de agua y la coordinación de alimentos y bebidas adicionales.

Asimismo, Copa Airlines y Wingo adelantaban las gestiones hoteleras para reubicar a los pasajeros de los vuelos cancelados y atender a quienes debían permanecer durante la noche en Barranquilla.

Coordinación para normalizar los vuelos

La Aeronáutica Civil informó que la reapertura gradual del espacio aéreo panameño permitió avanzar en la normalización de las operaciones. En Cartagena y San Andrés, las aeronaves desviadas ya habían despegado para continuar sus trayectos, mientras que un vuelo que cubría la ruta Santa Marta–Panamá se encontraba próximo a aterrizar en su destino.

La entidad y la administración distrital reiteraron su compromiso de mantener la coordinación con los controladores de tráfico aéreo, el personal aeroportuario, las aerolíneas y las demás autoridades para facilitar la normalización de los itinerarios y garantizar la asistencia a los usuarios afectados.