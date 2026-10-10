Más de 250.000 vehículos se movilizarían por las vías del Atlántico durante el puente festivo

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del Atlántico, reforzó sus capacidades operativas y preventivas en las principales vías del departamento ante la proyección de más de 250.000 vehículos durante este puente festivo.

Las autoridades intensificaron las actividades de prevención, control y acompañamiento a los viajeros, con especial atención en los puntos de mayor circulación vehicular. También adelantan verificaciones a los vehículos de transporte de carga y supervisan el cumplimiento de las restricciones vigentes para este tipo de transporte.

Estas medidas buscan prevenir siniestros viales, reducir los riesgos en las carreteras y promover comportamientos responsables entre conductores, pasajeros, motociclistas, ciclistas y peatones.

Recomendaciones para viajar de forma segura

La institución recomendó a los ciudadanos revisar las condiciones técnico-mecánicas de sus vehículos antes de iniciar el recorrido, respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad, utilizar los elementos de protección correspondientes y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, aconsejó realizar pausas activas durante los trayectos prolongados, planificar los desplazamientos con anticipación, evitar maniobras peligrosas y atender las indicaciones de los uniformados desplegados en las carreteras.

La Policía del Atlántico mantendrá sus capacidades institucionales en los principales corredores viales durante el puente festivo, con el propósito de garantizar la movilidad, proteger la vida y brindar seguridad a los viajeros.