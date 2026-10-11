MAYO JUNCO: La neocantadora

Mayo Junco es una artista, compositora y creadora afrocolombiana de Cartagena de Indias, Bolívar, cuya propuesta musical nace de la memoria ancestral del Caribe y dialoga con los sonidos contemporáneos, especialmente el afrobeat y las fusiones de raíz.

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Desde su territorio, construye un universo sonoro que entrelaza la oralidad, la cotidianidad, la identidad negra, la cultura popular y las realidades sociales y culturales del Caribe colombiano.

Se reconoce como la neocantadora: una mujer que recibe la memoria de sus ancestras y la transforma en canciones propias, interpretadas desde las experiencias, las preguntas y las sonoridades de su tiempo.

Su música no busca reproducir la tradición como una pieza intacta del pasado, sino habitarla, cuestionarla y proyectarla hacia nuevos lenguajes.

Con una voz de amplio registro y una sensibilidad creativa que atraviesa la composición y la construcción conceptual de su propuesta, Mayo convierte a Cartagena en su principal territorio de inspiración y creación.

En su universo artístico, el Caribe no es un elemento decorativo ni un adjetivo que acompaña su música: es una fuerza viva que se manifiesta en lo que canta, siente, mezcla y cuestiona.

Su apuesta es cultivar una comunidad que encuentre en su música un lugar de reconocimiento, libertad e identidad; una comunidad que se reconozca en las particularidades, las irreverencias y la sensibilidad del Caribe.

Desde Bolívar, Mayo Junco proyecta una voz que conecta memoria y futuro, territorio y lenguaje, ancestralidad y contemporaneidad.