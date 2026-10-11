Gobierno Nacional socializó decreto de modernización portuaria en Cartagena

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, participó en la cita convocada por el Gobierno nacional para socializar el decreto de modernización del sector portuario, cuya firma está prevista para los próximos días. La jornada ratificó a Cartagena como sede de una discusión estratégica para una de las ciudades portuarias más importantes de Colombia.

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Cartagena fue escenario de la socialización de la propuesta de decreto que busca modernizar el sector portuario colombiano, establecer condiciones para mantener las inversiones, mejorar la infraestructura, fortalecer la competitividad y promover operaciones más sostenibles.

Durante la jornada, el alcalde Dumek Turbay Paz destacó que esta iniciativa representa una oportunidad para generar más empleo, consolidar la posición estratégica de Cartagena y fortalecer su papel en el comercio internacional.

“Es una enorme noticia lo que puede significar un puerto: más puestos de empleo para la ciudad y mayor fortaleza en el lugar geográfico donde estamos, que nos hace únicos y competitivos. Todo lo que ayude a mejorar la operación portuaria contribuye a que sigamos siendo protagonistas del desarrollo económico de Colombia”, expresó el mandatario.

El alcalde también resaltó la importancia de la presencia del Gobierno nacional en Cartagena y de la articulación que se viene desarrollando con diferentes ministerios para avanzar en proyectos estratégicos para la ciudad.

“Es muy importante contar con la presencia del Gobierno nacional, con el presidente Abelardo de la Espriella y la ministra Elsa Noguera. Todo lo que se está trabajando y aprobando representa una oportunidad para seguir mejorando a Cartagena”, señaló.

La visita del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, correspondió a su cuarta presencia en Cartagena durante sus primeros 60 días de gobierno. En esta ocasión, la agenda estuvo centrada en la modernización del sector portuario y en las oportunidades que esta actividad representa para el desarrollo económico y social de la ciudad.

El alcalde explicó que, junto con el Ministerio de Transporte, se viene trabajando en la ampliación de la vía Perimetral, el mejoramiento de la infraestructura portuaria y la intervención del aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

“Estamos trabajando junto con la ministra de Transporte en la ampliación de la vía Perimetral, en mejorar los puertos y en la intervención del aeropuerto Rafael Núñez. El 23 de octubre se hará la revisión de los compromisos para continuar avanzando en estos proyectos”, indicó.

Estos proyectos buscan fortalecer la conectividad de Cartagena, mejorar sus condiciones logísticas y consolidar la infraestructura necesaria para responder al crecimiento de las actividades portuarias, turísticas y comerciales.

Con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se discute la continuidad del proyecto del Malecón del Mar, específicamente su segunda fase.

Esta iniciativa hace parte de la apuesta de Cartagena por fortalecer sus espacios turísticos, mejorar la relación de la ciudad con el mar y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico, la inversión y el empleo.

El alcalde destacó que la vocación turística y portuaria de Cartagena debe ser aprovechada de manera articulada, con proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a consolidar la ciudad como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.

En coordinación con el Ministerio de Salud, fueron convocados los equipos de trabajo para avanzar en la entrega de las antiguas instalaciones del Seguro Social y ponerlas a disposición de los cartageneros.

La recuperación de estos espacios permitirá ampliar las capacidades de atención y fortalecer la oferta institucional en materia de salud, de acuerdo con las necesidades de la ciudad.