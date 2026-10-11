David Alonso abandonó llorando el GP de Indonesia, luego de recibir un golpe durísimo: véalo acá

No puede ser la mala suerte de David Alonso. El piloto colombiano se retiró este domingo 11 de octubre del Gran Premio de Indonesia, luego de sufrir un desafortunado choque que lo mandó por los aires, cuando recién comenzaba el circuito.

Se trata del segundo incidente de este tipo que sufre el deportista de tan solo 20 años en menos de un mes de competencias. El 12 de septiembre le había ocurrido lo mismo (un choque por atrás) en la prueba clasificatoria del GP de San Marino y ahora en suelo asiático repite la historia, aunque esta vez con un golpe muchísimo más fuerte.

Teniendo en cuenta que venía de firmar el mejor tiempo en el segundo entrenamiento libre y había logrado la tercera colocación en la clasificación, Alonso, que estaba ilusionado con sumar para acercarse al podio de la tabla mundial de pilotos, abandonó el circuito en medio de llanto y con su moto destrozada.

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Así fue la caída de David Alonso en el Gran Premio de Indonesia

Izan Guevara (Boscoscuro), autor de la ‘pole position’ en Mandalika no falló en la salida, en la que ya se puso al mando de la carrera en la curva inicial, mientras se iban por los suelos los compañeros del equipo ‘Aspar’, el colombiano David Alonso (Kalex) y Daniel Holgado (Kalex), junto al estadounidense Joe Roberts (Kalex) y el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

Holgado llegó por detrás a tocar la rueda trasera de su compañero Alonso y ambos se fueron por los suelos sin que Roberts y Veijer pudiesen evitar las motos de sus rivales y acabaron del mismo modo, aunque el primero, el norteamericano y el neerlandés pudieron llegar con sus motos hasta los talleres. Véalo acá:

Fue tal el desbarajuste que se produjo por el multitudinario accidente en la curva uno, que Dirección de Carrera tuvo que mostrar bandera roja para que los pilotos pudiesen ser atendidos y limpiar la pista de los múltiples restos de la moto de Alonso que quedaron en la pista, la más dañada de todas ellas.

Al no haberse completado tres vueltas, la prueba de Moto2 debía repetirse por completo con un procedimiento de salida rápido, según establece el reglamento deportivo y con todos los pilotos, salvo David Alonso, dispuestos nuevamente para regresar al trazado.

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En la segunda salida, el estadounidense Joe Roberts se tuvo que ir a la calle de talleres con problemas en su moto. Todo esto mientras las cámaras apuntaban la salida, en medio de lágrimas del colombiano Alonso. Así quedó registrado:

En cuanto a la carrera, Izan Guevara terminó adjudicándose su tercera victoria consecutiva y la cuarta de la temporada por delante del líder de la categoría, Manuel González (Kalex), que acabó segundo y que ahora cuenta con sólo 5,5 puntos de ventaja sobre Guevara. Daniel Holgado, a pesar de la caída inicial, acabó en un meritorio tercer puesto.

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