Camilo y Evaluna cantaron por primera vez en vivo ‘La Medalla’ durante su gira en Miami

A CORUNA, SPAIN - JULY 21: (L-R) Evaluna Montaner and Camilo perform during the De Adentro Pa Afuera Tour at Coliseum A Coruña on July 21, 2022 in A Coruna, Spain. (Photo by Cristina Andina/Redferns) / Cristina Andina

Camilo y Evaluna compartieron por primera vez el escenario para interpretar en vivo ‘La Medalla’, su colaboración musical incluida en el álbum Para Cuando Sean Mayores. El momento ocurrió en el Kaseya Center de Miami, durante el inicio de la nueva gira del cantante colombiano.

La presentación se llevó a cabo el viernes 9 de octubre, fecha en la que Camilo dio inicio al ‘Para Cuando Sean Mayores Tour’, una gira que lleva a los escenarios las canciones de su quinto álbum de estudio, inspirado en su experiencia como padre de Índigo y Amaranto.

La aparición de Evaluna fue uno de los momentos destacados del espectáculo. La cantante venezolana acompañó a su esposo para interpretar ‘La Medalla’, una canción que habla del amor y la importancia de compartir la vida con una persona especial.

El tema hace parte del disco lanzado en septiembre de 2026 y es la única colaboración del álbum. Camilo ha explicado que la canción tiene un significado especial por el vínculo personal y artístico que comparte con Evaluna.

Con este concierto, el artista comenzó una nueva etapa musical que lo llevará por diferentes ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica durante 2026 y 2027.

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El momento de la pareja ya circula en redes sociales, donde sus seguidores han compartido la presentación de una de las canciones más personales del nuevo proyecto de Camilo.