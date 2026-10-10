Bad Bunny llegará a GTA VI como locutor de Cocoteo FM junto a la cantante RaiNao

Bad Bunny formará parte de la experiencia musical de Grand Theft Auto VI, el esperado videojuego de Rockstar Games. El cantante puertorriqueño prestará su voz a El Martillo, uno de los presentadores de Cocoteo FM, una de las seis estaciones de radio anunciadas oficialmente el 8 de octubre.

En esta emisora, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, compartirá micrófono con RaiNao, quien interpretará a La Gata. La programación estará dedicada a la música latina contemporánea, con géneros como reguetón, dembow, bachata y merengue.

Entre las canciones confirmadas para Cocoteo FM se encuentra “EoO”, de Bad Bunny, junto a “Si Es Trucho Es Trucho (Remix)”, de Axel Rulay, Farruko y El Alfa, y “Canalla”, de Romeo Santos y El Chaval de la Bachata.

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La participación del cantante hace parte de la propuesta musical de GTA VI, que incluirá emisoras con diferentes géneros y personalidades reconocidas. Entre las otras estaciones anunciadas están AfroBank FM, dedicada a la música africana; Flash FM, centrada en el pop; y The Chamber 106.6, enfocada en el metal.

Además, por primera vez en la franquicia, los jugadores podrán escuchar pódcast bajo demanda. Tanto las emisoras como estos contenidos estarán disponibles mientras los personajes conducen vehículos o recorren el mundo del juego a pie, mediante auriculares conectados a sus teléfonos.

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Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026, para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Mientras llega la fecha, Rockstar Games ya permite escuchar avances de las seis estaciones anunciadas en su página oficial.