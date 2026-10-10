El Pozón hizo historia con el primer preludio de las Fiestas de Independencia en la Localidad 2

El barrio El Pozón vivió este viernes 9 de octubre una jornada histórica al convertirse, por primera vez, en sede oficial del Preludio Cultural de la Localidad de la Virgen y Turística, en el marco de las Fiestas de Independencia de Cartagena 2026. La celebración reunió a residentes y visitantes alrededor de la música, las danzas y las tradiciones populares, con un homenaje al Congo como símbolo de la memoria festiva de la ciudad.

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La programación comenzó con un desfile cultural que recorrió varias vías del sector, desde la transversal 70 hasta la carrera 90, con la participación de comparsas, colectivos folclóricos y agrupaciones comunitarias. Entre ellas estuvieron el Cabildo Pozonero, Estrellas del Caribe de Villas de Aranjuez, Paz Verde, Mujeres Ancestrales del Caribe, Danzando el Caribe y Jorikamba, entre otras expresiones culturales.

En el recorrido también participaron las 40 candidatas al Reinado Popular, los Grandes Lanceros, actores festivos y personajes tradicionales como Joe Arroyo, la Negrita Puloy y San Pedro Claver. La jornada contó además con la Banda Papayera Sabor Costeño y la comparsa Los Enanos de Cicuco, invitada por la Gobernación de Bolívar.

Durante el evento, la Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) rindieron homenaje a cuatro líderes por sus aportes al desarrollo social, deportivo y cultural de El Pozón: Donaldo Salas Rodríguez, Pedro José González Torres, Iris del Carmen Montes Schamun y Luis Alfredo Salas Escudero.

El alcalde Dumek Turbay destacó la importancia de llevar las festividades a los barrios y fortalecer la participación comunitaria. Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón, resaltó el papel de niños, jóvenes y gestores culturales en la preservación de las tradiciones.

El cierre estuvo a cargo de los Soneros de Gamero, Criss y Ronny, Nelson Velásquez y Farid Ortiz, quienes animaron la celebración con una programación musical que puso a bailar a los asistentes.