Cartagena se convirtió en punto de encuentro para cientos de hinchas de Boca Juniors que viajaron desde Argentina y otros lugares para acompañar al equipo en la previa de la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, de Brasil.

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Los aficionados han aprovechado su estadía para recorrer los atractivos turísticos de La Heroica, disfrutar de sus playas y conocer el Centro Histórico. Sin embargo, el fútbol también se ha hecho sentir: durante la noche del miércoles, seguidores del conjunto argentino se congregaron en las calles del centro amurallado para demostrar su respaldo al equipo.

La celebración tendrá uno de sus momentos principales este jueves con el tradicional banderazo, un encuentro en el que los hinchas se reúnen para alentar a su equipo antes del compromiso definitivo.

De acuerdo con un periodista de Planeta Boca, la oferta turística de Cartagena, sus playas y las actividades recreativas fueron algunos de los motivos que llevaron a numerosos seguidores a elegir la ciudad como destino antes de desplazarse hacia Barranquilla.

La final se disputará este sábado a las 5:30 de la tarde, hora colombiana, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El compromiso también contará con presencia colombiana en ambos equipos. En Boca Juniors figuran el arquero Álvaro Montero y el delantero Sebastián Villa, mientras que Atlético Mineiro cuenta con el delantero Mateo Cassierra y el mediocampista Kevin Castaño