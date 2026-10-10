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10 oct 2026 Actualizado 18:07

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Dos meses del terremoto: 335 muertos y 490 mil damnificados en el país

El más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres registra 4.516 personas heridas, 103 desaparecidas y más de 207 mil viviendas averiadas.

Bajo Calima, Zona rural de Buenaventura luego del terremoto del 10 de agosto del 2026 / Fotos: suministradas por la comunidad

Bajo Calima, Zona rural de Buenaventura luego del terremoto del 10 de agosto del 2026 / Fotos: suministradas por la comunidad

Bajo Calima, Zona rural de Buenaventura luego del terremoto del 10 de agosto del 2026 / Fotos: suministradas por la comunidad
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Al cumplirse dos meses del terremoto de magnitud 7,4 que tuvo como epicentro a San José del Palmar, Chocó, el más reciente reporte de situación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registra 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 103 desaparecidas.

El informe número 102, emitido este 10 de octubre, señala que cerca de 490 mil personas resultaron damnificadas y que 207.889 viviendas presentan daños.

Afectaciones en varias regiones del país

De acuerdo con el balance, la emergencia ha afectado a 500 municipios de 16 departamentos, lo que da cuenta del alcance nacional de las consecuencias del sismo.

El reporte también incluye afectaciones a los animales: 3.282 resultaron afectados y 3.003 han sido rescatados.

La UNGRD precisó que las cifras son preliminares y continúan en proceso de consolidación.

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