Defensoría plantea tres puntos prioritarios para la recuperación de zonas afectadas por el terremoto

Bogotá

Al cumplirse dos meses del terremoto que afectó a 500 municipios de 16 departamentos de Colombia, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al Estado para avanzar en tres asuntos prioritarios para la recuperación de las zonas afectadas.

Como primer punto esta entidad llama a garantizar una atención integral y una recuperación que no deje a nadie atrás. Es urgente superar las barreras que impiden a las personas que sufrieron los efectos del sismo del 10 de agosto puedan acceder a la asistencia institucional.

La Defensoría del Pueblo reitera a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la necesidad de reabrir el Registro y ampliar la atención en los municipios afectados. La recuperación debe contemplar soluciones de vivienda, acceso a salud, educación y medios de vida, así como mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos.

Terremoto en Colombia. Foto: Edwin Rodríguez Pipicano / Anadolu via Getty Images / Anadolu Ampliar Terremoto en Colombia. Foto: Edwin Rodríguez Pipicano / Anadolu via Getty Images / Anadolu Cerrar

Como segunda prioridad se pone sobre la mesa es fortalecer la prevención y la planificación territorial. La gestión del riesgo debe incorporarse de manera efectiva en los instrumentos de ordenamiento territorial y en las decisiones sobre el desarrollo de los municipios.

Es indispensable identificar las zonas de amenaza, reducir la exposición de las comunidades y adoptar medidas de adaptación al cambio climático. La respuesta institucional no puede limitarse a actuar cuando la emergencia ya ha ocurrido.

El tercer punto es proteger los derechos de circulación de las personas con afectaciones a su movilidad por los desastres y los efectos del cambio climático: desplazamiento, permanencia involuntaria o comunidades con necesidades de reubicación planificada.

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Para la Defensoría del Pueblo Colombia necesita avanzar en un marco normativo y en protocolos de atención que garanticen condiciones dignas de evacuación, alojamiento temporal, retorno y reubicación. Estas medidas deben incorporar enfoques diferenciales y asegurar que las personas afectadas puedan acceder a servicios básicos, información oportuna y soluciones duraderas.

Para la Defensoría del Pueblo es clave avanzar en la atención de los damnificados y acelerar el proceso de reconstrucción en las zonas impactadas por el terremoto.