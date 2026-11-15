Dos aviones colisionaron en la pista de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, apenas un día después de que la suspensión de vuelos en todo el país provocara cancelaciones generalizadas y caos entre los viajeros.

“La punta del ala de un Boeing 737 de Copa Airlines golpeó el morro de un Boeing 767 de UPS mientras los aviones rodaban”, informó la Administración Federal de Aviación a la Cadena informativa CNN.

“Producto de la colisión entre las aeronaves, dos personas resultaron heridas”, confirmó Greg Chin, director de comunicaciones del aeropuerto, quien detalló que sufrieron “heridas leves y ambas fueron atendidas en el lugar por los equipos de bomberos y rescate”.

Los controladores aéreos habían indicado a la tripulación de UPS que cediera el paso al vuelo de Copa, según informó la FAA. Una orden que parece fue desoída. Por estas horas, la agencia se encuentra investigando los causales que provocaron el choque entre las aeronaves.

De acuerdo con las grabaciones del control de tráfico aéreo, la torre había instruido a la tripulación del vuelo de UPS que estaba por despegar, que cediera el paso al avión de Copa Airlines que ya había aterrizado. Fue en el cruce de las calles de rodaje. Pero, esto no ocurrió.

“Alguien nos ha golpeado”, llegó a decir el piloto del vuelo de Copa Airlines, según lo registrado en la grabación de audio del control de tráfico aéreo. Un avión que acababa de aterrizar en Miami, procedente de la Ciudad de Panamá y que se dirigía hacia su puerta de embarque.

“Parece que nos falta la punta del ala izquierda”, siguió el piloto del Copa. El controlador de tráfico aéreo ordenó a la tripulación de Copa Airlines que mantuviera su posición y les aseguró que los camiones de bomberos estaban en camino.

“Sí, nos pasamos de la raya, y entonces él nos rozó con el ala”, respondió el piloto de UPS en el audio registrado por la torre de control de tráfico. El avión de carga Boeing 767 se encontraba preparándose para despegar rumbo a Bogotá, Colombia cuando produjo el choque.