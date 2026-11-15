Gobierno cuestiona ZUT en el Valle del Guamuez Putumayo y denuncia consumo de licor y drogas

Zona de Ubicación Temporal en la vereda Betania en el Valle del Guamuez, Putumayo. Foto: Caracol Radio

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, advirtió sobre graves irregularidades y desórdenes dentro de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) ubicada en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, espacio donde permanecen exintegrantes de los Comandos de Frontera (Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano).

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, aseguró que se ha presentado consumo de bebidas alcohólicas, posibles sustancias alucinógenas y riñas.

“Asimismo, el Estado rechaza la presencia de menores de edad en el lugar y cuestiona la falta de planeación y resultados, reiterando que la Contraloría General de la República ya adelanta las investigaciones pertinentes para determinar responsabilidades”, aseguró Rios.

El DAPRE advirtió que se invirtieron cerca de 13 mil millones de pesos en dicha instalación del Fondo de Programas Especiales Para la Paz, por lo que el gobierno exige explicaciones sobre los resultados reales en términos de desmovilización efectiva y cuántas personas quedaron en la legalidad.

A esto se suma que el 30 de julio de 2026 se suscribió una adición contractual por $1.127 millones, ocho días antes del cambio de Gobierno. Ríos manifestó que la Contraloría conoce la situación y pidió que se adelante una revisión detallada de los recursos ejecutados.

“El contrato inicialmente se justificó para 200 personas, pero solamente han ingresado 99 hoy quedan solo 50 la alimentación se presupuestó para 115 personas hoy más de la mitad de los cupos que se pagan está en lamentablemente vacíos. Solo en septiembre cerca de 460 millones de pesos se gastaron en ese mes más de 8 millones de pesos por persona”, indica el gobierno.

Unas de las alertas del gobierno, es la presencia de niños, niñas y adolescentes en la zona, al considerar que su permanencia en un espacio donde se han reportado situaciones de consumo de alcohol y posibles sustancias representa un motivo de alerta.

Incluso planteó la posibilidad de que los menores estén siendo instrumentalizados para favorecer la continuidad del funcionamiento de la instalación.