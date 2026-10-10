Día Mundial de la Salud Mental: Colombia registra 1.551 suicidios en siete meses
En el marco de esta conmemoración, el Colegio Colombiano de Psicólogos pide fortalecer la prevención y la atención temprana. Los jóvenes entre los 20 y 29 años concentran 374 de los casos reportados entre enero y julio de 2026.
Colombia registró 1.551 muertes por suicidio entre enero y julio de 2026, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De estos casos, 194 correspondieron a jóvenes entre los 20 y 24 años y otros 180 a personas de entre 25 y 29 años.
Hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, el Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) hizo un llamado a fortalecer la prevención, reconocer las señales de sufrimiento emocional y facilitar el acceso oportuno a la atención psicológica.
Carlos Enrique Garavito Ariza, coordinador general de la Comisión Nacional de Política Pública de Colpsic, señaló la importancia de prestar atención a las situaciones que pueden afectar el bienestar emocional, especialmente entre los jóvenes, y de fortalecer las redes de apoyo en las familias, las instituciones educativas y las comunidades.
La adolescencia y la adultez joven son etapas en las que pueden coincidir presiones académicas, incertidumbre laboral, conflictos afectivos, dificultades económicas y aislamiento social. Sin embargo, el suicidio es un fenómeno complejo que no tiene una única causa, por lo que los expertos insisten en la necesidad de evitar estigmas y promover una atención oportuna.
Señales de alerta que no se deben ignorar
El Colegio Colombiano de Psicólogos advirtió que el agotamiento constante, las alteraciones del sueño o del apetito, el aislamiento, la irritabilidad persistente y la pérdida de interés en actividades habituales son señales que merecen atención, especialmente cuando se mantienen en el tiempo y afectan la vida cotidiana.
La entidad también llamó la atención sobre la normalización del estrés, la falta de descanso, la sobrecarga laboral y la conexión permanente, situaciones que pueden afectar el bienestar emocional.
En este contexto, Colpsic insistió en que pedir ayuda no debe considerarse una señal de debilidad y que el acompañamiento emocional debe estar disponible antes de que una persona llegue a una situación de crisis.
El acompañamiento emocional tras el terremoto
Hoy también se cumplen dos meses del terremoto que afectó a varias regiones del país. Frente a esta situación, Colpsic recordó la importancia de acompañar emocionalmente a las comunidades que vivieron momentos de temor, pérdidas e incertidumbre.
Después de una emergencia pueden aparecer dificultades para dormir, miedo a nuevos movimientos sísmicos, irritabilidad o recuerdos angustiantes. Estas reacciones no necesariamente indican un trastorno psicológico, pero si persisten, generan sufrimiento intenso o interfieren con las actividades cotidianas, es importante buscar orientación profesional.
La organización reiteró que la prevención requiere escuchar sin juzgar, respetar los tiempos de recuperación y facilitar el acceso a redes de apoyo y servicios de salud mental.
En el Día Mundial de la Salud Mental, el llamado es a reconocer el sufrimiento emocional, fortalecer los vínculos sociales y crear entornos en los que las personas puedan expresar lo que sienten y encontrar apoyo oportuno.