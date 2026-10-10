Día Mundial de la Salud Mental: Colombia registra 1.551 suicidios en siete meses

De acuerdo a la encuesta de global de Ipsos 2025, la salud mental es la mayor preocupación sanitaria a nivel mundial, incluso por encima de enfermedades como el cáncer y la obesidad / Yana Iskayeva

Colombia registró 1.551 muertes por suicidio entre enero y julio de 2026, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De estos casos, 194 correspondieron a jóvenes entre los 20 y 24 años y otros 180 a personas de entre 25 y 29 años.

Hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, el Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) hizo un llamado a fortalecer la prevención, reconocer las señales de sufrimiento emocional y facilitar el acceso oportuno a la atención psicológica.

Carlos Enrique Garavito Ariza, coordinador general de la Comisión Nacional de Política Pública de Colpsic, señaló la importancia de prestar atención a las situaciones que pueden afectar el bienestar emocional, especialmente entre los jóvenes, y de fortalecer las redes de apoyo en las familias, las instituciones educativas y las comunidades.

La adolescencia y la adultez joven son etapas en las que pueden coincidir presiones académicas, incertidumbre laboral, conflictos afectivos, dificultades económicas y aislamiento social. Sin embargo, el suicidio es un fenómeno complejo que no tiene una única causa, por lo que los expertos insisten en la necesidad de evitar estigmas y promover una atención oportuna.

Señales de alerta que no se deben ignorar

El Colegio Colombiano de Psicólogos advirtió que el agotamiento constante, las alteraciones del sueño o del apetito, el aislamiento, la irritabilidad persistente y la pérdida de interés en actividades habituales son señales que merecen atención, especialmente cuando se mantienen en el tiempo y afectan la vida cotidiana.

La entidad también llamó la atención sobre la normalización del estrés, la falta de descanso, la sobrecarga laboral y la conexión permanente, situaciones que pueden afectar el bienestar emocional.

En este contexto, Colpsic insistió en que pedir ayuda no debe considerarse una señal de debilidad y que el acompañamiento emocional debe estar disponible antes de que una persona llegue a una situación de crisis.

El acompañamiento emocional tras el terremoto

Hoy también se cumplen dos meses del terremoto que afectó a varias regiones del país. Frente a esta situación, Colpsic recordó la importancia de acompañar emocionalmente a las comunidades que vivieron momentos de temor, pérdidas e incertidumbre.

Después de una emergencia pueden aparecer dificultades para dormir, miedo a nuevos movimientos sísmicos, irritabilidad o recuerdos angustiantes. Estas reacciones no necesariamente indican un trastorno psicológico, pero si persisten, generan sufrimiento intenso o interfieren con las actividades cotidianas, es importante buscar orientación profesional.

La organización reiteró que la prevención requiere escuchar sin juzgar, respetar los tiempos de recuperación y facilitar el acceso a redes de apoyo y servicios de salud mental.

En el Día Mundial de la Salud Mental, el llamado es a reconocer el sufrimiento emocional, fortalecer los vínculos sociales y crear entornos en los que las personas puedan expresar lo que sienten y encontrar apoyo oportuno.