UNAB entra al grupo de las 200 mejores universidades de América Latina y el Caribe, según ranking QS

Colombia

La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) alcanzó un nuevo hito en su trayectoria institucional: por primera vez hace parte del grupo de las 200 mejores universidades de América Latina y el Caribe, de acuerdo con la edición 2027 del QS World University Rankings: Latin America & the Caribbean, dado a conocer en su sitio web oficial.

Puesto en el ranking

La UNAB se ubicó en el puesto 181 entre más de 500 instituciones de educación superior evaluadas en esta región del mundo.

Así, este resultado representa un avance cercano a 70 posiciones frente a la edición anterior, cuando ocupó el puesto 251. De acuerdo con QS, la UNAB superó al 63,2 % de las instituciones incluidas en el ranking.

Adicionalmente, la clasificación en el ranking refleja un proceso de transformación institucional que la universidad viene desarrollando desde 2019 y que hoy se articula con su estrategia institucional 2025-2032: ‘Hacia una corporación educativa que trasciende’.

Este proceso ha involucrado el fortalecimiento de la propuesta académica, la inversión en capacidades profesorales, la investigación, la empleabilidad, el relacionamiento con el sector productivo y la internacionalización.

“Es una referencia que nuestra universidad adoptó hace varios años, en 2019, en donde vimos que el ranking QS Latin América & Caribbean era una medición integral que podía dar cuenta de nuestra posición en diferentes aspectos de la gestión universitaria con respecto a las principales universidades de esta parte del mundo y a nivel global”, afirmó Juan Camilo Montoya Bozzi, rector de la UNAB.

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Avances y desarrollo en la UNAB

Uno de los avances más destacados se registró en Reputación de Empleadores, indicador que pasó de 9,1 puntos en 2023 a 51,3 puntos en 2027, un crecimiento cercano al 464 %.

Para QS, este indicador recoge la percepción de los empleadores sobre las instituciones que forman graduados más competentes y preparados para el mundo laboral.

En este frente, la UNAB ha fortalecido su relacionamiento con el sector empresarial y productivo, su participación en organizaciones y espacios empresariales, así como las estrategias de acompañamiento a sus graduados.

También sobresale la evolución de la Reputación Académica, que pasó de 12,0 puntos en 2023 a 32,5 puntos en 2027, un crecimiento aproximado del 171 %.

Este indicador recoge la percepción de académicos de diferentes partes del mundo sobre las universidades que reconocen por su calidad académica y de investigación.

El fortalecimiento de las capacidades académicas también se refleja en la relación profesor – estudiante, que alcanzó 53,7 puntos en la edición 2027 y constituye el indicador con mayor puntuación de la UNAB en el ranking. Asimismo, el indicador de profesores con formación doctoral llegó a 10,7 puntos, como resultado de las estrategias de cualificación y formación profesoral que hacen parte de la inversión académica de la Universidad.

En investigación e internacionalización, la Red Internacional de Investigación (IRN) pasó de 4,8 puntos en 2023 a 27,4 puntos en 2027, un crecimiento cercano al 471 %. Esta evolución está relacionada con la ampliación y diversificación de las colaboraciones científicas de la Universidad con instituciones de otros países y con su conexión a redes académicas e investigativas internacionales.

Estos avances se acompañan de una apuesta sostenida por la producción científica. En la última década, la UNAB aumentó en 300 % sus publicaciones en Scopus, con 180 publicaciones registradas en 2025, según los datos institucionales preparados para esta edición del ranking.

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Papel de la investigación dentro de la UNAB

La Universidad ha impulsado, además, mecanismos para promover la investigación y la formación doctoral de sus profesores, así como la movilidad académica, la cooperación internacional y la producción científica.

“Es evidencia de un trabajo sostenido en el tiempo que nos ha permitido llegar a este nivel y que nos va a permitir afianzarlo y pasarlo porque vamos por más, vamos por el ranking 100, no por la medalla o la posición, sino por lo que evidencia un proceso orgánico que le ha apostado a la excelencia académica desde hace bastante tiempo”, dijo Franz Dieter Hensel Riveros, vicerrector Académico de la Universidad.

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Los desafíos académicos de la UNAB

El propio informe de QS muestra también nuevos desafíos.

En la edición 2027, la UNAB obtuvo 6,0 puntos en Citations per Paper, indicador que mide el promedio de citaciones obtenidas por publicación y que QS utiliza como aproximación al impacto y calidad del trabajo científico.

La Universidad reconoce este aspecto como una de sus principales oportunidades de fortalecimiento para los próximos años, junto con el impacto web y una mayor producción científica con capacidad de generar reconocimiento académico.

Para la UNAB, hacer parte de este grupo de universidades representa la materialización de un objetivo trazado desde su anterior plan de desarrollo: ingresar al grupo de las 200 mejores universidades de América Latina.

Ahora, este logro se convierte en un nuevo punto de partida dentro de la estrategia institucional a 2032, con el propósito de continuar fortaleciendo su calidad académica, investigación, empleabilidad, internacionalización y relacionamiento con la sociedad.

¿Qué evalúa el ranking QS?

El QS World University Rankings: Latin America & the Caribbean evalúa, entre otros aspectos, la reputación académica, la reputación entre empleadores, la relación profesor – estudiante, la proporción de profesores con doctorado, las publicaciones y citaciones científicas, las redes internacionales de investigación y el impacto web.

En esa línea, este resultado es el reflejo de un esfuerzo colectivo de profesores, investigadores, estudiantes, graduados y colaboradores que durante los últimos años han contribuido a consolidar una Universidad con mayor capacidad académica, científica y de relacionamiento, conectada con las necesidades del territorio y con los desafíos del contexto internacional.

Vea el desempeño universidades en Colombia en el QS World University Rankings: Latin America & the Caribbean 2027