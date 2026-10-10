Magdalena decreta tres días de duelo por la muerte de Juan Carlos Vives Menotti

La Gobernación del Magdalena declaró tres días de duelo departamental por la muerte de Juan Carlos Vives Menotti, dirigente político samario que falleció el pasado jueves 8 de octubre en Bogotá, mientras permanecía hospitalizado en la Clínica del Country, acompañado de sus familiares.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 638 del 9 de octubre de 2026. Durante este periodo, la bandera del Magdalena permanecerá a media asta en las edificaciones oficiales, como homenaje a quien ocupó importantes responsabilidades en la política regional y nacional.

Vives Menotti fue gobernador del Magdalena entre 1998 y 2000, representante a la Cámara por el departamento y viceministro del Interior y de Justicia. También dirigió la Dirección Nacional de Estupefacientes y estuvo al frente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Uno de sus aportes más significativos para la capital del Magdalena fue impulsar desde el Congreso la iniciativa que permitió reconocer a Santa Marta como Distrito Turístico, Cultural e Histórico, mediante el Acto Legislativo 3 del 29 de diciembre de 1989. Durante su administración departamental también promovió la protección patrimonial del antiguo Hospital San Juan de Dios, declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional en 1999.

Hijo del excongresista José Ignacio ‘Nacho’ Vives Echeverría y de Silena Menotti de Vives, construyó una trayectoria política de varias décadas, con responsabilidades tanto en el Magdalena como en el Gobierno nacional.

Las exequias se realizarán este sábado 10 de octubre, a la 1:30 de la tarde, en la parroquia Cristo Rey, en Bogotá. Posteriormente, sus restos serán trasladados al Jardín Parque Cementerio Los Olivos, donde se llevará a cabo la cremación. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa médica de su fallecimiento.